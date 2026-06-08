La Cofradía de Pescadores de Ferrol mostró el potencial de los productos de la ría al San Rosendo

Showcooking con alumnos del colegio San Rosendo Daniel Alexandre

Con el objetivo de difundir entre los más pequeños la riqueza y potencial de los productos de la ría, la Cofradía de Pescadores de Ferrol organizó este lunes para el alumnado de colegio San Rosendo una degustación y, posteriormente, un showcooking dirigido por la cocinera Beatriz Sotelo.

Fue en la Sala Curuxeiras donde los niños y niñas del centro ferrolano pudieron, en primer lugar, disfrutar de unas preparaciones elaboradas por un cátering, como 'balones de Curuxeiras' (croquetas de marisco), 'bombas del castillo de San Felipe' (albóndigas de merluza), 'burguer ría de Ferrol' (minihamburguesas de pescado), 'bocados do porto de Ferrol' (hojaldres de pescado) y 'Ferrol mirando ao mar' (fajita de zorza con marraxo). Posteriormente, Beatriz Sotelo elaboró tres recetas: guiso de chocos en tinta, arroz y tiras crujientes; almejas a la marinera con perlas de aceite de oliva y gilda de sargo y tomate seco.

Hoy martes, los protagonistas serán los pequeños del colegio Belén, que tendrán ocasión también de probar las creaciones del cátering y, en su caso con el chef Iñaki Bretal, asistirán a la preparación de dos recetas exclusivas: salmonete con pimientos de Padrón y jurel con ajoblanco de anacardos.

Esta iniciativa que organiza la Cofradía de Pescadores de Ferrol es posible gracias al apoyo del GALP Golfo Ártabro Norte.