La calle Lousas mejorará sus redes de abastecimiento y saneamiento

Imagen de archivo de la calle Lousas Daniel Alexandre

El Plan de Obras e Servizos –POS– Adicional de la Diputación de A Coruña sufraga las tareas de mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento de la calle Lousas, en Ferrol, cuyos vecinos llevaban tiempo reclamando una intervención para solucionar los problemas.

La intervención abarca el tramo comprendido entre la carretera provincial DP-3603 y su enlace con la calle Botana. Se renovarán por completo las infraestructuras actuales de ambas redes con una inversión que asciende a 320.000 euros. Tras aprobarse el expediente de contratación, en breve saldrá a licitación para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas.

Red separativa

En lo que respecta al detalle de las labores que se proyectan, la calle se dotará de una red de un drenaje independiente del que tiene la de saneamiento que, además, se sustituirá en su integridad por otra de PVC. En cuanto a las tuberías del abastecimiento, que actualmente son de fibrocemento, se cambiarán por otras de polietileno en cada margen de la calzada.

Tras estos trabajos se procederá a la reposición del firme, la construcción de arquetas de acometidas diferenciadas para cada una de las parcelas, y se instalarán nuevas y más alcantarillas. El pliego del contrato indica que el plazo de ejecución de las obras no podrá superar los cuatro meses.