La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra celebra el Día das Linguas de Signos Españolas
La efeméride se conmemorará el 12 y 14 de este mes
Bajo el lema ‘Linguas de signos por mil razóns’, la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra celebrará los próximos 12 y 14 de junio el Día Nacional das Linguas de Signos Españolas, una fecha con una relevancia “especial para a comunidade xorda e para a promoción da accesibilidade e da igualdade de oportunidades”.
La primera jornada comenzará a las 12.30 horas, con una recepción en el palacio municipal ferrolano, donde se exhibirá el vídeo conmemorativo de la efeméride en el que colaboraron representantes políticos, centros escolares, equipos deportivos e instituciones.
Además, se leerá una breve reivindicación en defensa de los derechos lingüísticos de las personas sordas y se realizará una fotografía de familia con la bandera conmemorativa.
Asimismo, el día 14, a partir de las 22.30 horas, el teatro Jofre se iluminará de color turquesa como muestra de apoyo al colectivo. También lo hará la rotonda de Freixeiro y el consistorio de Valdoviño.