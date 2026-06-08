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Ferrol

La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra celebra el Día das Linguas de Signos Españolas

La efeméride se conmemorará el 12 y 14 de este mes

Redacción
08/06/2026 21:51
El año pasado, la Asociación de Persoas Xordas conmemoró la efeméride con actividades infantiles
El año pasado, la Asociación de Persoas Xordas conmemoró la efeméride con actividades infantiles
Daniel Alexandre
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Bajo el lema ‘Linguas de signos por mil razóns’, la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra celebrará los próximos 12 y 14 de junio el Día Nacional das Linguas de Signos Españolas, una fecha con una relevancia “especial para a comunidade xorda e para a promoción da accesibilidade e da igualdade de oportunidades”. 

La primera jornada comenzará a las 12.30 horas, con una recepción en el palacio municipal ferrolano, donde se exhibirá el vídeo conmemorativo de la efeméride en el que colaboraron representantes políticos, centros escolares, equipos deportivos e instituciones. 

Además, se leerá una breve reivindicación en defensa de los derechos lingüísticos de las personas sordas y se realizará una fotografía de familia con la bandera conmemorativa. 

Asimismo, el día 14, a partir de las 22.30 horas, el teatro Jofre se iluminará de color turquesa como muestra de apoyo al colectivo. También lo hará la rotonda de Freixeiro y el consistorio de Valdoviño. 

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