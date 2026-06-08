La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra celebra el Día das Linguas de Signos Españolas

El año pasado, la Asociación de Persoas Xordas conmemoró la efeméride con actividades infantiles Daniel Alexandre

Bajo el lema ‘Linguas de signos por mil razóns’, la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra celebrará los próximos 12 y 14 de junio el Día Nacional das Linguas de Signos Españolas, una fecha con una relevancia “especial para a comunidade xorda e para a promoción da accesibilidade e da igualdade de oportunidades”.

La primera jornada comenzará a las 12.30 horas, con una recepción en el palacio municipal ferrolano, donde se exhibirá el vídeo conmemorativo de la efeméride en el que colaboraron representantes políticos, centros escolares, equipos deportivos e instituciones.

Además, se leerá una breve reivindicación en defensa de los derechos lingüísticos de las personas sordas y se realizará una fotografía de familia con la bandera conmemorativa.

Asimismo, el día 14, a partir de las 22.30 horas, el teatro Jofre se iluminará de color turquesa como muestra de apoyo al colectivo. También lo hará la rotonda de Freixeiro y el consistorio de Valdoviño.