Ferrol cerró el primer trimestre de 2026 con un descenso en la criminalidad

En Ferrol, los hurtos suponen un cuarto de todos los crímenes convencionales registrados Daniel Alexandre

El término municipal de Ferrol despidió el primer trimestre del presente 2026 con una notable mejoría en sus datos de criminalidad, según revela el último informe del Ministerio del Interior, publicado el pasado viernes. Tal y como refleja el documento, las tipologías delictivas comunes –es decir, las que no implican medios telemáticos– cayeron un 3,2% respecto al mismo período del año anterior, pasando de 618 a 598 infracciones. Curiosamente, esta diferencia porcentual es prácticamente idéntica, pero en negativo, a la registrada en 2025 en comparación con 2024, cuando se pasó de 599 crímenes a los mencionados 618.

No obstante, en términos globales, el balance entre ambos trimestres es nulo –778 delitos tanto en 2025 como en 2026– a causa de la cibercriminalidad. Y es que, como se recordará, esta modalidad mantiene durante años una tendencia al alza casi constante, aunque acelerándose a partir del ejercicio 2020. En el caso del presente año, se constataron 180 infracciones frente a las 160 del ciclo anterior, lo que supone un incremento porcentual del 12,5%. Asimismo, teniendo en cuenta los datos de este informe sobre Galicia y la provincia, se puede sacar en claro que la criminalidad común de Ferrol supone el 3,6% del total autonómico (16.465) y el 7,6% del conjunto territorial de A Coruña (7,773).

El balance resulta más llamativo en oposición al del término municipal de Narón, segundo municipio a nivel de población de la comarca y octavo de Galicia. Y es que, por una parte, el concello naronés experimentó un más que notable desplome en sus cifras de delitos, concretamente de un 25,1% –de 239 en 2025 a 179 en 2026–; y, por otra, que aún teniendo una diferencia de tan solo 25.000 habitantes entre ambos, el número de infracciones en Ferrol es tres veces superior al del ayuntamiento vecino.

Tipología

Si bien los datos de la ciudad naval pueden parecer alarmantes, al menos en comparación con los de Narón, lo cierto es la gran mayoría de los crímenes registrados en ambas áreas son de carácter relativamente leve. En este sentido, como en anteriores balances, los dos delitos más comunes y que engloban la práctica totalidad de los registrados en el municipio durante el primer trimestre –excluyendo nuevamente los telemáticos– son los hurtos y la categoría ‘resto’, compuesta principalmente por infracciones viarias graves. Los primeros, de este modo, pasaron de 186 a 161, lo que se traduce en una caída del 13,4%, mientras que los segundos aumentaron un 3,8%, pasando de 370 en 2025 a 384 en el presente 2026.

En relación al total de la criminalidad común, suponen un 26,9 y un 64,2%, respectivamente, es decir, que de cada diez delitos que se cometen en el municipio de Ferrol, nueve son robos al descuido o infracciones que no entran en las categorías comunes –como, por ejemplo, las de tráfico–.

En cuanto al resto, los más destacados por número de incidentes son los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, que cayeron un 20,8%, pasando de 24 a 19 –en la subclase específica de viviendas, el descenso fue del 38,5%, de trece a ocho delitos–; seguido de los robos con violencia e intimidación, que aumentaron un 40% –de diez a catorce–; y los de lesiones y riñas tumultuarias, que bajaron un 9,1% –de once a diez–. También se desplomaron todas las modalidades de delitos contra la libertad sexual –un 72,7% en conjunto, mientras que las agresiones bajaron un 25%, de cuatro a tres– y el tráfico de drogas –de cinco a cuatro, un 20% menos–, siendo la subida más llamativa la de los homicidios en grado de tentativa, que se dispararon un 100% al pasar de no tener ninguno en 2025 a dos en 2026.

El caso de Narón es prácticamente idéntico al ferrolano, solo que en una escala más reducida. Así, los hurtos y la categoría ‘resto’, que cayeron un 55,9 y un 5,3% –de 93 a 41 y de 131 a 124, respectivamente– son las dos modalidades más comunes, al tiempo que registran importantes caídas los intentos de asesinato y los delitos de carácter sexual –ambos un 100% al no haberse constatado ninguno–, los robos con violencia –un 50% menos, de dos a uno– y los de vehículos –con una caída del 66,7%, pasando de tres a uno–. Finalmente, aumentaron un 100% los de lesiones y los de tráfico de drogas, pues se pasó de no constatar ninguno –o uno, en el caso de los estupefacientes– durante el primer trimestre de 2025 a dos en ambas tipologías en 2026.

Telemáticos

Respecto a la categoría específica de la cibercriminalidad, resulta llamativo que mientras Ferrol mantiene la tendencia al alza, con el mencionado incremento del 12,5%, en Narón se registró una caída del 14,4%, pasando de 111 a 95 incidencias. Volviendo a la ciudad naval, del total de 180 delitos telemáticos del primer trimestre de 2026, 151 fueron estafas –que aumentaron un 8,6%, de 139 a 151–, mientras que los 29 restantes (+38,1%) entran en la categoría ‘otros’, que engloba, por ejemplo, casos de acoso. En Narón, por su parte, los fraudes descendieron un 19,8% –de 96 a 77–, al tiempo que el resto aumentó un 20% –de 15 a 18–.