El ferrolano Manuel Horjales, Vendedor del Año de la ONCE en Galicia

El ferrolano durante la gala en la que recibió el galardón Cedida

El ferrolano Manuel Horjales, que despacha los sorteos y loterías responsables de la ONCE en la plaza Camilo José Cela de la ciudad naval, ha sido reconocido como Vendedor del Año 2025 en la delegación de Galicia durante una gala celebrada el pasado 5 de junio en Madrid.

De 47 años y afiliado a la entidad, Horjales ve premiado su "esfuerzo", así como la "actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la Organización", valoran.

Junto a otros 21 vendedores y vendedoras de toda España, el ferrolano recibió el premio en el transcurso de la cena en el Hotel Ilunion Pío XII a la que acudieron los máximos responsables de la ONCE.

Repartidor de suerte

Trasladan desde la entidad algunos de los recuerdos "más entrañables" de sus primeros días como vendedor, destacando una anécdota tras entregar unos cupones en un establecimiento. Al salir, sus compañeros lo estaban esperando en un coche, pero se subió a otro que estaba cerca en el que había un completo desconocido.

Con un final "entre risas", destaca la ONCE que Horjales ha repartido varios premios, entre los que enumeran uno de 100.000 euros, y varios de 35.000 y de 10.000 euros.

Homenaje

Desde la ONCE, con el lema 'A pie de calle', quisieron que la gala fuese un homenaje a los "centinelas de la ilusión" que siempre están "a pie de calle, llevando la suerte a cada rincón de pueblos y ciudades".

Manuel Horjales, mejor vendedor en Galicia 2025, junto a Ángel Sánchez, director general de la ONCE, recogiendo el galardón Cedida

De este modo, la escenografía simulaba una estación de tren por la que fueron pasando los 22 galardonados como mejores del 2025, teniendo la oportunidad de charlar con Miguel Carballeda y Ángel Sánchez, presidente y director general de la Organización, respectivamente.

“Reflejáis el auténtico espíritu de la ONCE y hoy estamos aquí para reconocer vuestro trabajo y daros las gracias”, dijo Sánchez antes de que comenzara una velada que estuvo presentada por Luis Larrodera y que contó, además, con las actuaciones de la compañía teatral Yllana.