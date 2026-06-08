El embajador de Japón y su chef personal, entusiasmados con el mercado municipal de Ferrol

El embajador y su chef delante del puesto de Peixes Niki Embajada

La agenda del embajador de Japón en Ferrol ha sido de lo más intensa. El pasado jueves fue recibido por el alcalde, José Manuel Rey Varela, y al día siguiente por el Almirante Jefe del Arsenal, Vicente Rubio Bolívar, quien ejerció de anfitrión en la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de A Graña (Esengra).

Fue allí donde Hiroshi Yamauchi presentó al chef de la Embajada, Daisuke Suzuki, quien se encargó de darle al alumnado una clase magistral de preparación de corte de pescado y elaboración de sushi. Pero además, ambos tuvieron tiempo para recorrer algunos de los rincones de la ciudad y el mercado municipal de A Magdalena no iba a ser una excepción.

“Me sorprendió la gran variedad de mariscos como percebes, navajas y muchos otros”, escribió en sus redes sociales, compartiendo una foto de ambos en un de los puestos de referencia en pescadería, Peixes Niki, donde valoró también que “las sardinas parecían deliciosas”.

Tampoco se quedó sin conocer algo más de los alrededores de la urbe naval y, como es habitual cuando llegan nuevos visitantes, el castillo de San Felipe fue una parada obligada. “Aun se siente el eco de los soldados británicos en los montes de Brión”, dijo para ilustrar una foto en la fortaleza de la ría.