El carril bici de Doniños sumará 285 metros hasta San Xurxo

Punto en el que finaliza el carril Daniel Alexandre

El carril bici que se extiende de forma paralela hasta prácticamente el final del pinar de Doniños se prolongará otros 285 metros en dirección San Xurxo. Así lo anunció este lunes el gobierno local tras la reunión semanal en la que se aprobó el expediente de licitación de la obra, incluida en el Plan de Obras e Servizos –POS– Adicional de la Diputación de A Coruña en la convocatoria del año pasado.

La actuación, que saldrá a licitación por un importe que se aproxima a los 80.000 euros, busca mejorar la movilidad sostenible en la zona, pues, como recuerda el Concello, cuando el carril finaliza los ciclistas se ven obligados a compartir la calzada con el tráfico rodado, lo que acarrea riesgos. “Esta circunstancia”, inciden desde el ejecutivo municipal, xera problemas de seguridade viaria, especialmente nos períodos de maior afluencia estival”. Esta es la razón, recalca, por la que esta intervención se considera “de interese público”.

La nueva infraestructura tendrá una anchura uniforme de 2,5 metros útiles y, además, una pendiente transversal del 1,5% para favorecer el drenaje superficial y evitar apozamientos. También se crearán alcantarillas conectadas a la red de pluviales y se adecuarán los accesos y la señalización horizontal y vertical para su uso por parte de cicloturistas.