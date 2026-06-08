El BNG reclamará en el Congreso un plan industrial para Navantia en la ría de Ferrol

Néstor Rego en una intervención en el Congreso Cedida

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego , reclamará al Gobierno un Plan Industrial para Navantia en la ría de Ferrol que permita “reforzar as capacidades produtivas dos estaleiros, garantir a carga de traballo e consolidar o emprego nun sector estratéxico para a economía galega”. La propuesta será planteada a través de una Proposición No de Ley (PNL) que irá a debate en la comisión de Industria del Congreso.

Desde el BNG se alerta de que la pérdida de contratos en el sector de la eólica marina y la reciente reorganización de Navantia Seanergies amenazan “con deixar sen actividade durante un longo período as instalacións de Fene “, al tiempo que excluyen a la fábrica de Turbinas de los proyectos vinculados “ás novas tecnoloxías da transición enerxética e da descarbonización”.

La reorganización empresarial parece, para el diputado, abrir la puerta a que otros centros de la compañía compitan directamente con las instalaciones ferrolanas en la construcción de buques de mediano y gran porte, “unha actividade que historicamente estivo vinculada aos estaleiros ferroláns”, recuerda Rego.

Así las cosas, el BNG exige al Ejecutivo central medidas concretas para “asegurar o futuro de Navantia” en la ría de Ferrol. Entre ellas, plantea que se favorezca la incorporación de la Xunta al Consejo de Administración de la empresa pública, recuperar la actividad de construcción naval civil y garantizar que las nuevas construcciones de buques continúen siendo adjudicadas a los astilleros de la ría.

La iniciativa nacionalista también apuesta por integrar plenamente Navantia Ferrol en los segmentos de mayor valor añadido de las energías renovables y de la movilidad marítima sostenible, incluyendo la fábrica de Turbinas, así como por acometer inversiones estratégicas en nuevas infraestructuras, diques y sistemas de elevación de cargas que permitan aumentar la competitividad de los astilleros.

Pide así al Gobierno que “presente un plan ambicioso que garanta actividade, emprego e capacidades produtivas para as próximas décadas”.

El diputado apuesta, además, por la descentralización de las políticas de compras y subcontratación para favorecer el tejido empresarial del entorno y reclama que las medidas sociales aplicadas al personal de Navantia “sexan estendidas á industria auxiliar”