El BNG censura la iniciativa del PP gallego sobre la retirada de la estatua de Reboiras
La efigie se encuentra en Santiago de Compostela
El BNG de Ferrol considera que la proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario del PPdeG sobre la retirada de una de las estatuas de homenaje a Moncho Reboiras, el militante nacionalista asesinado en Ferrol en agosto de 1975, es “fascista y reaccionaria” y “evidencia os valores ditatoriais e antidemocráticos que permanecen nesta organización política”.
El concejal del grupo municipal del BNG en la ciudad naval, Roberto Montero, recuerda que Reboiras fue abatido “dun tiro polas costas, sen que mediase uso de arma ningunha por parte da vítima”, reiterando, además, que era “un rapaz nacionalista de tan só 25 anos que foi o último asasinado pola ditadura franquista na Galiza, recoñecida polo Estado como unha vítima do réxime”.
“Parece incríbel que unha organización política como o Partido Popular, que se pretende democrática, use institucións como o Parlamento galego para intentar anular as decisións democráticas dos concellos”, asegura Montero, “atacando o pluralismo político e a liberdade de expresión e atentando ademais contra a lei de Memoria histórica”.
El edil cree que este “comportamento” lo reproduce el PP local, como probaría “o veto do goberno de Rey Varela á participación da familia de Reboiras no acto de inauguración do Memorial as Vítimas do Franquismo de Canido ou cando negou calquera posibilidade de homenaxe nun espazo público á súa figura”.