El Área Sanitaria mantendrá en Ferrol, como en años anteriores, el 91% de camas operativas en verano

La tercera planta del Hospital Naval será la que se clausure hasta mediados de septiembre Daniel Alexandre

La Consellería de Sanidade ha avanzando la hoja de ruta para redimensionar los servicios sanitarios de cara al verano, notificando que cerrará temporalmente cerca de un 10% de camas de los hospitales de las áreas gallegas, una cifra algo superior a la del año pasado que, sin embargo, en el caso de Ferrol se mantiene al mismo nivel que en campañas anteriores.

Será el 91% de las plazas las que estén disponibles durante la temporada estival en los centros hospitalarios de la ciudad naval, mientras que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) dejará abiertas el 88% en Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos y el 100% en el caso de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras. En Pontevedra y O Salnés se mantendrán el 95,75%, en Santiago y Barbanza el 90,9% y en A Coruña e Cee y Vigo un 90%.

Aclaran, no obstante, que las camas estarán de nuevo disponibles si la demanda lo requiere, justificando la disminución estacional basándose en menores índices de ocupación en estas fechas veraniegas, reducción de patologías, vacaciones del personal y estudio de actividad de años anteriores.

En este sentido, desde el Área Sanitaria de Ferrol confirman que la cifra es la misma que otros años y explican, con respecto a 2025, que "nuestra ocupación media fue, en el verano, del 69%", con lo que todavía quedaría un margen del 22% hasta llegar a la cifra consignada ahora.

En todo caso, explican que la inactividad de las camas se irá produciendo de forma progresiva y en paralelo a la bajada de la demanda, "adaptándose a ella", hasta mediados de este mes de junio. Estarán inoperativas —previstas para su activación si hiciera falta, como es habitual— hasta finales de septiembre y de nuevo serán las ubicadas en la tercera planta del Hospital Naval las que echen el cierre, una decisión "consensuada con los profesionales", trasladan.

Críticas de la CIG

La sección de Saúde de la Conferencia Intersindical Galega (CIG) considera "inxustificable" la decisión de clausurar plazas de hospitalización "nun contexto crecente das urxencias hospitalarias", incidiendo en que el Sergas "volverá afrontar o período estival mediante unha política de recortes baseada no peche de máis de 500 camas" en toda Galicia.

En el caso concreto de Ferrol, aseguran que son 32 las que se cerrarán, el tercer número más bajo por detrás de Pontevedra y Lugo. Con todo, insisten en que "non é unha medida puntual nin responde exclusivamente á diminución da actividades cirúrxica programada, trátase dunha decisión estrutural que se repite ano tras ano e ten consecuencias directas sobre a atención sanitaria".

Creen que se evidencia con ello “o fracaso da planificación sanitaria da Consellería de Sanidade” y reclaman la apertura de las camas que está previsto cerrar, la cobertura completa de las vacaciones y permisos del personal y la adopción de las medidas que garanticen una sanidad de calidad “todo o ano”.