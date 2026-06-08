Aprobadas las ayudas a once entidades sociales y culturales de Ferrol

Imagen de archivo del Museo de la Construcción Naval de Exponav Daniel Alexandre

La Fundación Exponav, con 55.000 euros, y la Cocina Económica, con 40.000, son las dos entidades sociales y culturales que más recursos municipales reciben del conjunto de 11 subvenciones nominativas aprobadas este lunes en la Xunta de Goberno Local y cuyo importe global asciende a 145.000 euros.

De esta cantidad, 89.900 euros se destinan a asociaciones que prestan sus servicios a personas vulnerables y/o trabajan a favor de la inclusión y de la promoción de la autonomía personal.

Así, además de la entidad que empleará esos fondos en el mantenimiento del comedor social, se conceden 10.000 euros a O Parrulo para un programa dirigido a personas con discapacidad en el ámbito de la salud mental y otros 10.000 a la Fundación Universitario para su proyecto de integración a personas, incluidas menores, con discapacidad.

Nuestra Señora de Chamorro, con 10.000; la Asociación Saúde Mental –8.000–; Adra –3.500–; Affinor –3.000– y Fundación Ingada –3.000– son, asimismo, entidades beneficiarias, además de la Asociación Galega de Hemofilia y la de Enfermos de Crohn, ambas con 1.200. En el ámbito cultural destacan los 55.000 euros para el Museo de la Construcción Naval.