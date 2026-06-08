Adrián Pérez, de Sinxelo, competirá con otros seis chefs por el título de Mellor Cociñeiro de Tapas

Adrián Pérez y Laura Castineira, de Sinxelo, recogiendo el primer premio del ‘Tapéate Ferrol’ el pasado diciembre Cedida

Después de haber triunfado en el ‘Tapéate Ferrol 2025’ el pasado mes de diciembre, coronando su ‘Merenda de patrón’ como el mejor bocado del concurso gastronómico, Adrián Pérez, chef de Sinxelo, competirá ahora con seis cocineros del resto de ciudades gallegas para llevarse el título de Mellor Cociñeiro de Tapas 2026 ‘Sete Cidades, Sete Sabores’ que otorga Turismo de Galicia.

En su afán por “promover el turismo urbano a través da súa oferta gastronómica”, el organismo dependiente de la Xunta culmirará su campaña promocional el próximo 30 de junio con este certamen que llega a su décima edición. Se trata, por encima de todo, de facilitar “un espazo de encontro entre a gastronomía urbana, o talento culinario e a identidade local”, explican.

Asimismo, la pretensión pasa igualmente por ser “unha iniciativa estratéxica para atraer un perfil de visitante que realiza escapadas ao longo de todo o ano na procura de experiencias gastronómicas auténticas, centradas na cociña de proximidade e na cultura asociada á alimentación”, añaden.

Trayectoria

En el caso del naronés, la organización resalta que se formó en la Escola de Hostalería de Pontedeume y que abrió hace siete años su restaurante Sinxelo en Ferrol después de haber pasado por las cocinas de chefs tan reconocidos como Daniel López, cuando estaba al timón de O Camiño do Inglés. Además, recuerdan que no es la primera vez que concurre a la cita, puesto que en 2024 se llevó el premio del público con su creación ‘Recordos da miña nenez’.

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En esta ocasión, Pérez defenderá una elaboración que Ferrol pudo degustar en el ‘Tapéate’ y que tiene también un nombre evocador: ‘Merenda de patrón’. Se trata de una recreación de la esencia de las fiestas patronales que vivía en su infancia, en las que la sobremesa aunaba el dulce y el salado de forma natural. Así, la tapa condensa la carne asada, una masa melosa de patata tipo xuxo, el relleno de rabo de vaca estofado a baja temperatura y la cobertura con una salsa teriyaki a base de pimientos de Piñeira y una emulsión de zanahoria ecológica.

Rivales

En la gala, que tendrá lugar el 30 de junio en la Cidade da Cultura compostelana, se repartirán dos galardones. Por un lado, el que otorga el jurado profesional, que coronará a uno de los siete como Mellor Cociñeiro de Tapas 2026. Por otro, estará el voto de los asistentes, que podrán emitir su juicio por sistema telemático. Se valorará la complejidad técnica, la creatividad, la presentación y el sabor.

Enfrente, Adrián Pérez tendrá a Carlos Montes, de La Sifonería Gastrobar (A Coruña), que presentará su ‘Dry Caldini’; a Beatriz Alcalá, de La zapatería del abuelo (Ourense), con ‘Apagón’; a Rebeca Guede, de La Orensana (Vigo), con ‘Orentako’; a Rubén González, de El Cafetín de la Alameda (Pontevedra), con ‘O Canto do galo’; a Rodrigo Seoane, de Artesana Gastrobar (Santiago de Compostela), con ‘Castelo da Rocha’, y a José Luis Pardo, de El Boni (Lugo), que cocinará su ‘Ostra, qué pescada!’ para conquistar a los presentes.