Una procesión del Corpus cada vez más multitudinaria en Ferrol constata la recuperación de la solemnidad de la fiesta

Palio de respeto y la custodia a su paso por la calle Real Daniel Alexandre

Después de muchos años en los que la celebración exterior del Corpus Christi en Ferrol pasaba sin pena ni gloria, desde que la Diócesis y la Junta de Cofradías comenzaron a trabajar unidas en la solemnidad de la fiesta, cada año se ha ido consolidando y este domingo fueron cientos las personas que esperaron la salida de la custodia de San Julián, pasadas las ocho de la tarde, tras finalizar la eucaristía.

Otros cientos más esperaban a lo largo del recorrido que fue completando un cortejo que contó con la presencia de cofrades de las cinco hermandades de Ferrol —Angustias, Dolores, Merced, Santo Entierro y Soledad—, además de integrantes de Cáritas Diocesana y Adoración Nocturna. No faltaron tras el palio de respeto los niños y niñas que hicieron su Primera Comunión este año, y los acólitos que precedieron al paso. La banda sonora estuvo en manos de la Unidad de Música del Tercio Norte.

El obispo Fernando García Cadiñanos, que volvió a la ciudad desde Madrid, donde estaba participando de la visita del papa León XIV, presidió la celebración, en la que tomaron parte otros sacerdotes de la Diócesis y autoridades como el Almirante Jefe del Arsenal, el vicealmirante Vicente Rubio Bolívar, además de las concejalas de Turismo y Educación, Maica García Fraga y Patricia Cons, así como el presidente de la Junta de Cofradías, Fernando Iguacel Selle, entre otros.

Altares de culto

Los dos Grupos de Fieles constituidos en Ferrol, el Sacramental y el de Cristo Rey, realizaron —al igual que el año pasado— sendos altares de culto. El primero, en la calle de la Iglesia, en el costado de San Julián, mientras que el otro repitió asimismo emplazamiento, en Real con Coruña, y contó nuevamente con alfombra floral.

Altar de culto y alfombra floral del Grupo de Fieles de Cristo Rey Daniel Alexandre

Fueron seis metros y medio de tapiz que confeccionaron en siete horas, culminando con esta creación el 150 aniversario de la fundación de Hijas de Cristo Rey. A mayores, incorporaron el logo que elaboraron para la bandera que llevaron alguno de sus integrantes a ver al Pontífice a la capital, así como el lema de la visita papal, “Alza la mirada”.

San Francisco

En otras iglesias y parroquias de la ciudad se celebró de forma externa el Corpus Christi al terminar la eucaristía con pequeñas alfombras o bendiciones, pero una de las que más llamó la atención fue en la castrense de San Francisco, donde la custodia salió en procesión tras la misa de doce por los jardines homónimos.