La campaña ‘Déixate querer’ de Ultramar Village entrega un vale de compra de 500 euros

La agraciada entre el consejero de Gadisa, José Carlos Díaz, y la propietaria de la óptica Begoña Lorenzo Cedida

Los establecimientos comerciales agrupados en Ultramar Village llevaron a cabo el pasado mes de mayo una nueva iniciativa dirigida a la clientela de los locales del barrio, con el fin de premiar su fidelidad. De este modo, las compras efectuadas hasta el 30 de mayo en cualquiera de los establecimientos asociados optaban a ganar un vale de 500 euros para canjear en el supermercado Gadis de la plaza de Ultramar.

Una vez cerrado el plazo de participación en la iniciativa, se eligió por azar el local que sería el encargado de hacer efectivo el sorteo y fue Federópticos Begoña Lorenzo el que resultó encargado de sacar la papeleta del ganador o ganadora de los 500 euros en compras de alimentación o servicios.

La premiada fue Sara Gavilanes Largo, que recibió el cheque para sus compras en Gadis el pasado sábado. Precisamente la ganadora había realizado su compra que la hizo participar y ganar el sorteo en la óptica de Begoña Lorenzo. Recibió el premio de manos de José Carlos Díaz, delegado de área y consejero de Gadisa, y de Begoña Lorenzo, en representación de Ultramar Village en tanto que es la propietaria de la óptica que sorteó el vale.

Ultramar Village realiza a lo largo del año varios sorteos de fidelización de clientela tanto en sus establecimientos comerciales como de hostelería. El pasado noviembre se celebró otra edición de ‘Déixate querer’ en la que se sortearon cerca de 5.500 euros en vales de compra de 121 euros. En diciembre ‘Sabores de Outono’ también sorteó un vale de 500 euros.