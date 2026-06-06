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Muestra inmersiva

Una visita guiada inaugura ‘Habitar o baleiro’, lo nuevo en Afundación de Ferrol

Fotografía, audio, vídeo y texto se unen en la exposición que gira alrededor del rural gallego y sus transformaciones

Redacción
06/06/2026 20:20
na de las fotografías que expone la muestra de Galicia en Foco sobre la temática, que fue captada en A Fonsagrada
na de las fotografías que expone la muestra de Galicia en Foco sobre la temática, que fue captada en A Fonsagrada
Brais Lorenzo
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‘Habitar o baleiro’ es el título de la exposición inmersiva, resultado de un proyecto periodístico coral realizado entre cinco profesionales, que se exhibirá desde este lunes 8 en la sede ferrolana de Afundación. Detrás de esta propuesta, que se estrenará con una visita guiada inaugural para la que es necesario inscribirse previamente en la web, está el fotógrafo Brais Lorenzo, recientemente premiado con el World Press Photo por sus imágenes de los incendios en Galicia, y periodistas como son Cláudia Morán, Alba Moledo, Sergio Pascual, y Alba R. Saavedra.

El proyecto homónimo que dio lugar a esta muestra, disponible en las instalaciones hasta el 31 de julio, recibió reconocimientos como el premio Johan Carballeira de Xornalismo del Concello de Bueu, Galicia en Foco del Club de Prensa de Ferrol (cuya exhibición fotográfica se puede ver este domingo, de 12.00 a 14.00 horas, como último día, en el Pósito de Mugardos), el galardón a la Excelencia de Pictures of the Year y fue finalista en el Eyeshot Open Call. La exposición, que se compone de fotografías, audios, vídeos y textos, retrata el rural gallego desde una perspectiva profundamente humana, atendiendo a su transformación, tanto lo que se pierde como lo que resiste y las nuevas vías que abre para la sociedad contemporánea.

Encuentro

La visita guiada inaugural tendrá lugar el lunes, a las 19.00 horas, de manera completamente gratuita para las personas inscritas, que deberán reservar su plaza a través de este enlace. Esta muestra ya pasó por el Museo do Pobo Galego, Provincial de Lugo, Marcos Valcárcel de Ourense, Castrelos de Vigo y Camilo José Cela de Padrón.

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