Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Un centenar de “valientes” de toda Galicia compitieron este sábado en la XXVIII Maratón Urbana

Se desarrollaron pruebas de carreras en Armas y en la calle Real

Redacción
06/06/2026 21:55
Special Olympics Galicia plaza de Armas
Un instante de la ceremonia inaugural de la Maratón
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

“Quero gañar, mais, se non o acado, deixádeme ser valente no intento”. Así, pronunciando el lema de Special Olimpics Galicia, Jéssica Sanjurjo, de la Asociación Nuestra Señora de Chamorro de Narón, anfitriona del evento, daba este sábado el pistoletazo de salida a la XXVIII Maratón Urbana Autonómica que convoca la entidad gallega con sede en Compostela. 

Con la presencia de la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y los concejales de Deportes y Seguridad, Ricardo Aldrey y Pamen Pieltain, entre otros responsables, la plaza de Armas se convirtió en sede ‘olímpica’ de competición para 101 deportistas con discapacidad intelectual que llegaron de toda la comunidad junto a sus 25 entrenadores. 

Ellos y ellas participaron en una ceremonia de apertura en la que no faltaron los abanderados, los discursos, la emoción al escuchar el himno gallego y los carteles con los nombres de los centros participantes que, además de los locales, fueron Apader (Cedeira), Aspas (Santiago), Aspanane (Viveiro), Prodeme (Monforte de Lemos), San Pablo de Lázaro (Mondoñedo), Camp Sarria (Sarria), Asfaval (O Barco de Valdeorras), San Francisco (Vigo) y Ado (Ourense). 

Un momento de la presentación

Armas se prepara para el Maratón Autonómico Urbano Special Olympics

Más información

La prueba de Special Olympics Galicia se desarrolló en el perímetro de la céntrica plaza ferrolana y también en la calle Real, completando pruebas de atletismo con diferentes distancias adaptadas a las diversas capacidades motoras de los deportistas, que disputaron tramos de 300, 800 y 3.000 metros

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620