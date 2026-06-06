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Tradición

Últimas invitaciones para el Festival 111 Aniversario del Toxos e Froles que culmina otro año de trabajo en Ferrol

Este domingo 7 subirán al escenario del Jofre un total de 72 personas comprometidas con la cultura tradicional de Galicia

Redacción
06/06/2026 18:50
Uno de los aniversarios del Toxos e Froles en el Jofre, donde se celebró aquella primera actuación de los fundadores en 1915
Uno de los aniversarios del Toxos e Froles en el Jofre, donde se celebró aquella primera actuación de los fundadores en 1915
Jorge Meis
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Un total de 72 personas subirán al escenario del Jofre este domingo 7, a las 20.00 horas, para protagonizar el Festival 111 Aniversario que prepara desde inicios de curso el Real Coro Toxos e Froles

Como cada año, la entidad recordará la actuación que realizaron sus fundadores en 1915, con una ambiciosa propuesta escénica en la que participan coristas, cantareiras, instrumentistas y bailadores. El patio de butacas ya está completo, pero todavía quedan algunas entradas disponibles en la taquilla del teatro y en este enlace.

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