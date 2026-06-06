Sesenta alumnos del Programa Integrado de Empleo realizan ya las prácticas

Javier Díaz, con uno de los alumnos que ya ha sido contratado por Alcampo Jorge Meis

Un total de 60 alumnos y alumnas que comenzaron en octubre pasado el Programa Integrado de Empleo –PIE– que organiza el Concello de Ferrol con fondos de la Xunta y del Servicio Público de Empleo Estatal –SEPE– están inmersos desde el pasado mes de mayo en la fase de prácticas en algunas de las empresas implicadas, como Alcampo, Carrefour, Froiz, Zara, Lefties y Sprinter.

Este viernes, el concejal de Emprego, Javier Díaz Mosquera, destacó durante su visita a algunas de las personas que están completando su formación que el porcentaje de inserción laboral se sitúa en estos momentos en el 46%, por encima de los objetivos marcados y que incluso en algunos casos son contratadas antes de finalizar el período de prácticas.

El PIE de este curso finaliza en septiembre y en él se ha impartido formación de auxiliar de cajero-reponedor, dependiente, mozo de almacén, camarero de pisos, pescadero, carnicero y, también, de actividades básicas en las secciones de frescos de los supermercados. El edil quiso agradecer la colaboración de 21 empresas y 37 centros de trabajo de Ferrolterra –Ferrol, Narón, Neda, Valdoviño y Pontedeume– y al personal de los mismos que los tutoriza durante el periodo o de prácticas. Además, ensalzó el planteamiento del PIE, que combina “formación teórica con prácticas nas empresas, que permite aos participantes adquirir experiencia e acceder aos principais nichos de emprego” y, por lo tanto, “mellorar na súa empregabilidade e habilidades profesionais”.