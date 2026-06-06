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Ferrol

Neumólogos del Área Sanitaria presentaron dos estudios en el congreso nacional del Separ

Se trata de profesionales del CHUF que abordan el tabaquismo y la falta de Alfa-1 Antitripsina

Redacción
06/06/2026 21:52
Profesionales ferrolanos participantes en el evento, celebrado en A Coruña
Profesionales ferrolanos participantes en el evento, celebrado en A Coruña
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Profesionales del Servicio de Neumología del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) presentaron dos de sus trabajos estos días en el marco del 59 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Patología Respiratoria (Separ) que se celebró en A Coruña entre el 4 y el 6 de junio. 

En concreto, exhibieron las conclusiones de un primer trabajo en el que demostraron que “os profesionais sanitarios formados en tabaquismo contribúen a previr o seu consumo e a fomentar o cesamento tabáquico entre os fumadores”. 

Se trata de una de las claves de ‘Impacto da formación en tabaquismo na Área Sanitaria de Ferrol’, en el que profundizaron sobre la efectividad de las medidas contra este hábito tras evaluar una acción formativa en la ciudad naval, Pontedeume, Narón y Fene a lo largo de 2025, reflejándose que un 77% de los asistentes realizan intervenciones tras haber acudido a los cursos. 

Por otra parte, los neumólogos ferrolanos presentaron también un estudio observacional descriptivo de 137 pacientes sometidos a test genéticos de Alfa-1 Antitripsina, una proteína generada en el hígado que protege al pulmón y cuyo déficit puede generar enfermedades complejas o ser la base de otras como la Epoc. 

La realización de estas pruebas de saliva facilita la identificación de portadores y pacientes deficitarios en la parte clínica, lo que permitiría una intervención más temprana al poder detectarse precozmente. 

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