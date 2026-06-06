La fiesta del cine rebaja los precios del Duplex, también en estrenos como ‘Cada día nace un listo’

Fotograma de la película 'Cada día nace un listo' Cedida

El lunes 8 empieza la fiesta del cine en el Duplex Cinema, una celebración que se prolongará hasta el jueves, ofreciendo entradas al precio reducido de 3,50 euros. Esta tarifa se aplicará tanto a las películas que últimamente se están repitiendo en la cartelera como a los más recientes estrenos, como puede ser el de este mismo fin de semana, ‘Cada día nace un listo’, el largometraje de Arantxa Echevarría protagonizado por Hugo Silva, Susi Sánchez y Diego Anido.

Este es uno de los ejemplos que se proyectarán, con dos pases por día, en cualquiera de las cuatro jornadas que abarca la fiesta del cine. Asimismo ocurre con el filme de terror del momento, ‘Back­rooms’, una obra de Kane Parsons que juega con posibles dimensiones fuera de nuestra realidad.

‘Rebuilding’, de Max Walker-Silverman, es otra de las opciones para aprovechar la fiesta del cine, en ese caso con un solo pase diario, a las 17.45 horas. En la producción, Josh O’Connor encarna a un padre divorciado que empieza su vida de cero en un campamento de casas sobre ruedas habilitado por el gobierno.

Pase único

Este martes tendrá lugar la última sesión, antes de la vuelta del verano, del ciclo Off Duplex, dedicado a las películas con un lenguaje más vanguardista o fuera de lo común, que fueron estrenadas en festivales internacionales y que no suelen ser fáciles de encontrar en salas.

A las 20.00 horas, se proyectará un pase único de ‘Los ilusos 13+13’, la película de Jonás Trueba en la que reinterpreta, a través del uso del color, la obra con la que multiplicó su popularidad en el año 2013.