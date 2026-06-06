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Ferrol

La cofradía de Ferrol muestra en Silleda las posibilidades de la almeja rubia de la ría

El cocinero Antonio Botana preparó tres elaboraciones con este bivalvo

Redacción
06/06/2026 10:30
Antonio Botana, cociñeiro do Ramonita de Ribadeo
Antonio Botana, cocinero del restaurante Ramonita de Ribadeo
Cedida
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El recinto ferial de Silleda vuelve a convertirse estos días en el epicentro de la calidad del producto autóctono en una nueva edición del Salón Turístico de Galicia –Turexpo–, en el que participa la cofradía de Ferrol.

En esta ocasión, el pósito de Curuxeiras propuso una demostración en vivo de tres elaboraciones con almeja rubia. Fue el cocinero del restaurante Ramonita de Ribadeo, Antonio Botana, el que sorprendió al público asistente con un plato de este bivalvo preparado “ao xeito de Cambados”, una ensalada con puerros cocinados a baja temperatura y, por último, almeja rubia con brócoli en texturas y ajo negro.

La cofradía mantuvo este viernes el nivel con otras preparaciones en la zona de showcooking del evento, que tendrá continuidad hoy sábado a partir de las 12.00 horas. En este espacio, los visitantes podrán probar minitostas de pastel de cabracho y ceviche de pescado.

El patrón mayor, Gustavo Chacartegui, quiso resaltar la importancia de participar en este tipo de eventos a los que la entidad puede acudir gracias a la implicación del GALP Golfo Ártabro Norte y, también, la necesidad, en tiempos de crisis productiva, de poner en valor la calidad del “producto de aquí, del que extraen nuestros socios”. 

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