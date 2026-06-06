Jura de bandera en la 'Escaño' y arriado en la plaza de Armas

Plaza de Armas arriado de Bandera Daniel Alexandre

La otra escuela de especialidades de la Armada en la ciudad, la ‘Antonio de Escaño’, acogió este sábado una jura de bandera de los aspirantes a marinero reservista. El acto estuvo presidido por el Almirante Director de Enseñanza Naval (Adiena), Ramón Pablo Fernández Borra.

En total, realizaron el juramento o promesa cinco aspirantes que están realizando la fase de formación básica en la escuela ‘Antonio de Escaño”.

La actividad de la Armada en la ciudad el viernes se llevó también a la plaza de Armas, donde se volvió a celebrar un arriado de bandera, que se trasladó esta vez lejos de su escenario habitual, en las inmediaciones del palacio de Capitanía.

La ceremonia, en la que tomaron parte autoridades militares y civiles de la ciudad arrancó en la Praza da Constitución, para desfilar por la calle Tierra hasta llegar a Armas. La compañía de honores estuvo formada en esta ocasión por la Escuadra de Gastadores y la y Sección de Honores de la Escuela de Especialidades de la Estación naval de A Graña (Esengra), que contó con la compañía de la Unidad de Música y Sección de Honores del Tercio Norte y otra del Arsenal. Los marineros del centro de enseñanza naval fueron quienes se encargaron del arriado.

El acto estuvo presidido por el Jefe del Arsenal, el vicealmirante Vicente Rubio Bolívar, y el alcalde José Manuel Rey. El evento concluyó con el tradicional canto de la ‘Oración marinera’, melodía habitual en los buques durante la puesta de sol, y la ‘Retreta floreada’.

Visita a la 'Méndez Núñez'

La urbe acoge este fin de semana varios eventos enmarcados aún en el programa de actos del Día de las Fuerzas Armadas 2026. Así, tanto hoy como mañana se volverán a celebrar jornadas de puertas abiertas en el Arsenal, teniendo además la oportunidad de visitar la fragata F-104 ‘Méndez Núñez’, uno de los buques de la 31ª Escuadrilla de Superficie, que tienen su base en Ferrol. El horario de apertura de las instalaciones a la ciudadanía será entre las 10.00 y las 13.00 horas y las 17.00 y 19.00 horas. El acceso para el público es la puerta de ‘La Cortina’.

Para disfrutar de la jornada de puertas abiertas se deberá acceder por la puerta de la 'La Cortina', la más próxima al puerto

Quienes se animen a participar de las acciones podrán disfrutar hoy y mañana también de otra propuesta, que tuvo gran repercusión el año pasado, como es la muestra estática de material de las diferentes unidades de la Armada. Los stands podrán recorrerse en las dependencias del Arsenal entre las 11.00 y las 13.00 horas, por la mañana, y de 16.00 a 19.00 horas, durante la tarde de ambas jornadas