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Ferrol

IEN por Europa organiza un curso de ‘Operaciones auxiliares de servicios administrativos’

El curso comienza este lunes en las instalaciones de la entidad

Redacción
06/06/2026 21:49
Imagen de archivo de una actividad en IEN por Europa
Imagen de archivo de una actividad en IEN por Europa
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La asociación IEN por Europa, con sede en Fene, llevará a cabo un curso de Registros contables. Se trata de una acción formativa que está dirigida a personas interesadas en adquirir competencias administrativas y contables con alta demanda en el mercado laboral. 

La capacitación comenzará mañana lunes y tiene una duración de 198 horas de formación. Además de los contenidos específicos de contabilidad, se incluyen formación sobre prevención de riesgos, igualdad de oportunidades e inserción laboral, sensibilización medioambiental y digitalización. 

Está dirigido prioritariamente a personas en situación de desempleo y forma parte del Plan AFD 2026-2027. Más información escribiendo a administracion@ien-net.com o en el 981 341 704. 

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