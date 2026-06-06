IEN por Europa organiza un curso de ‘Operaciones auxiliares de servicios administrativos’

Imagen de archivo de una actividad en IEN por Europa Cedida

La asociación IEN por Europa, con sede en Fene, llevará a cabo un curso de Registros contables. Se trata de una acción formativa que está dirigida a personas interesadas en adquirir competencias administrativas y contables con alta demanda en el mercado laboral.

La capacitación comenzará mañana lunes y tiene una duración de 198 horas de formación. Además de los contenidos específicos de contabilidad, se incluyen formación sobre prevención de riesgos, igualdad de oportunidades e inserción laboral, sensibilización medioambiental y digitalización.

Está dirigido prioritariamente a personas en situación de desempleo y forma parte del Plan AFD 2026-2027. Más información escribiendo a administracion@ien-net.com o en el 981 341 704.