Éxito de público e interés en la primera jornada de apertura del Arsenal

Uno de los grupos en los que se dividió a los visitantes para recorrer la ‘Méndez Núñez’ Daniel Alexandre

No importa cuántas veces se abran las puertas del Arsenal al público, los ferrolanos y los visitantes siempre están dispuestos a traspasar la muralla y adentrarse en un mundo que sigue siendo desconocido para muchos, sobre todo cuando además de poder recorrer varias dependencias se tiene la oportunidad de subir a bordo de alguna de las F-100, unas de las fragatas más punteras del mundo.

Este sábado —y también hoy domingo, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas— el acceso por La Cortina está permitido con motivo de los actos que se están celebrando en la ciudad en el marco del Día de las Fuerzas Armadas. El objetivo es, nuevamente, que la ciudadanía conozca no solo las instalaciones militares, sino también el trabajo de las diferentes unidades navales. Así, además de una exposición con talleres enfocados para niños y niñas y la posibilidad de pasear por edificios tan emblemáticos como el dieciochesco antiguo Cuartel de Instrucción —ahora, Sala de Armas—, la pasarela de la ‘Méndez Núñez’ invita a conocerla con visitas guiadas.

“Un día muy especial”

María Jesús y Goyo son dos leoneses que vinieron a pasar unos días en Ferrol en una semana “con el clima un poco frío, que no hemos podido ir a la playa”, así que cuando se enteraron de que el Arsenal estaría abierto, no se lo pensaron: “Es una oportunidad. Yo fui militar, estuve 40 años en el Ejército del Aire, pero nunca había estado en una fragata”, explicaba él. Por su parte, Brais y María, de Cabanas y Vigo, coincidían en que el recorrido por el buque es “superinteresante”. El joven, que trabaja en Navantia, no es ajeno a este mundo, pero ella sí, de modo que la explicación exhaustiva sobre el armamento o sus diferentes estancias le entusiasmaron.

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Alejandro, Mercedes y la pequeña Noa —de solo tres años—, que son de Sada pero viven en la ciudad, también eran primerizos en la cubierta de la F-104. “Vinimos en 2024, pero ella era muy pequeña y venía en silla, así que nos recomendaron que no subiésemos”, explica la madre, añadiendo que “esta vez no nos lo quisimos perder porque nos gusta un montón y vemos las fragatas desde nuestra casa”. La mujer, además, se mostró especialmente interesada, formulando todo tipo de interesantes preguntas durante la visita.

Otros que salían encantados fueron Patrick y su hija Lía que, a los siete años, tenía mucha curiosidad. Su padre, infante de Marina en el Tercio Norte, aprovechó para que la niña cumpliese su deseo de subir a bordo. Lo cierto es que el público infantil fue mayoritario en una jornada a la que Alberto, vecino de Ferrol, acudió con media decena de pequeños de su familia y amigos: “Hemos venido otras veces y, como esto es muy chulo, aprovechamos. Es un día muy especial para ellos”.

Aprendizaje divertido

Nada más atravesar el arco de La Cortina, donde hay que apuntarse en un listado para tener un control de visitantes, el público se encuentra con una muestra estática de material de las diferentes unidades de la Armada. No obstante, no se trata de una mera exposición, sino que los efectivos que están al cargo de cada puesto se han esforzado en idear la forma de que sus explicaciones sean amenas, especialmente cuando sus interlocutores son menores.

La pequeña Lía aprendiendo los nudos que emplean en la Estación Naval de A Graña Daniel Alexandre

Así, por ejemplo, personal de la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de A Graña (Esengra) estuvo toda esta semana haciendo los preparativos para que los niños y niñas puedan llevarse de recuerdo un cuadro de nudos y un llavero hecho por ellos. “La idea es que vean lo que hacemos. Nuestra especialidad es la de Maniobra y Navegación, así que les enseñamos amarres que usamos en nuestro día a día”, explican Martina Soto Fidalgo, “ferrolana de toda la vida, de San Pedro”, y María del Rocío Madueño, confirmando que los pequeños “se están portando muy bien y hay un montón”.

Adrián Calvo, de la dotación del Patrullero ‘Centinela’, se encargó de mostrar el material que emplean, por ejemplo, para operar con los helicópteros en el buque, explicando cómo los trincan en cubierta y enumerando los equipos contraincendios y de seguridad por si hay alguna emergencia.

Enfrente, Pablo Perales ‘pescaba’ público con una llamada muy particular y ‘retranqueira’: “¿Quieren saber más sobre la mejor unidad de la Armada?”. Así, se arremolinaban a su alrededor los chiquillos mientras les mostraba los trajes que usan los buzos en las inmersiones ahora y en el pasado, invitándoles a intentar levantar uno de los cascos, que llega a pesar 20 kilos, y contándoles todo tipo de detalles sobre una profesión, la suya, que quedó claro que le fascina mostrar.

La carpa de la Unidad de Buceo de la Armada, con un traje de buzo en exposición Daniel Alexandre

Isabel Rojas, de la Jefatura de Apoyo Sanitario de Ferrol, está en tierra ahora después de pasarse siete años de navegación ejerciendo como enfermera en las fragatas. Nadie mejor que ella para enseñar el material sanitario con el que cuentan estos buques, como las diferentes camillas, sujeciones, sistemas de ventilación u organizadores portátiles que se pueden instalar en cualquier entorno.

Entretanto, en el espacio del Tercio Norte todo el mundo quería probarse chalecos y cascos e incluso empuñar un escudo antidisturbios de la Policía Naval. “Les encanta, sobre todo a los niños”, confirmaba el infante Jorge Grisales, trasladando también las peculiaridades del armamento que emplean para llevar a cabo su función principal, que no es otra que la de proteger a los buques de la Armada.

A bordo

El cabo Alejandro Martínez y la marinera María Santana hicieron tándem ayer para guiar a uno de los grupos que recorrieron el interior de la ‘Méndez Núñez’ que, junto a la ‘Juan de Borbón’, son las únicas F-100 que se encuentran ahora en su base. El itinerario comienza en cubierta, mostrando la cabina de control y el hangar, para empezar a recorrer los sinuosos pasillos hasta llegar a la primera parada: la Enfermería.

La Enfermería de la fragata cuenta con una amplia equipación Daniel Alexandre

Este consultorio está destinado a dolencias menores, pero, ante una urgencia, podría conectarse con el Hospital de Defensa en Madrid y seguir las instrucciones por videoconferencia. Allí, con un gran cartel, quedaba claro que la Biodramina —pastillas para el mareo— está a la orden del día: “Cuando coges mala mar, se marea todo el mundo, da igual el tiempo que lleves”, confirmaba Santana.

Continuando, el visitante se sorprende con una fotografía dedicada por la princesa Leonor, que hizo su bautismo de mar en la fragata, además de metopas que les van regalando en sus escalas oficiales. Ya en la proa, se muestra el armamento, suscitando preguntas del público sobre la probabilidad de emplearlo en un contexto real.

Visitantes en la proa de la 'Méndez Núñez' Daniel Alexandre

“Hay situaciones tensas o en las que, por necesidades tácticas de inteligencia, se dan momentos reales de zafarrancho de combate para que todo el mundo acuda a su puesto y se llegue a la máxima capacidad defensiva”, respondió Martínez, hablando también del radar Spy, “uno de los mejores del mundo para detectar y hacer seguimientos”.

En el puente, donde normalmente trabajan cuatro personas por turnos —la dotación de la F-104 es de unas 170—, se mostraron también las cartas náuticas, que se podrían emplear si fallasen los sistemas, algo que todavía no ha ocurrido. De hecho, la tripulación suele poder conectarse a diario para hablar con los suyos, quienes les esperan de vuelta en Ferrol.