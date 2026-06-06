El PSOE pide explicaciones en el Parlamento por el cese del presidente del Puerto de Ferrol

Barea, expresidente portuario, en imagen de archivo Jorge Meis

El cese del presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, Francisco Barea, y su sustitución por José Antonio Álvarez Vidal, hasta ese momento presidente de Portos de Galicia, llegará al Parlamento de Galicia a través de una petición del PSdeG-PSOE para que se den las explicaciones precisas del cambio.

El diputado Aitor Bouza presentará una proposición no de ley en el pleno y formulará varias preguntas parlamentarias para que se den explicaciones públicamente de los motivos concretos, ya que los socialistas vinculan lo sucedido con los últimos acontecimientos judiciales de condena al ente portuario ferrolano por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por la que tuvo que restituir en su puesto a un trabajador.

Bouza explica que el cese se produjo tras conocerse esta sentencia, por la que el Puerto fue declarado culpable de “vulnerar a dignidade e os dereitos fundamentais de Manuel Vázquez, traballador portuario desde 1993 e alcalde socialista de Miño”.

El TSXG acreditó que el ya expresidente, Francisco Barea, “degradouno e trasladouno de despacho nun procedemento que, segundo a sentenza –explica Bouza–, atacou a súa dignidade e honorabilidade e menoscabou o respecto profesional que merecía”. Por eso, el fallo restituye a Vázquez en su puesto, además de que la Autoridad Portuaria tendrá que indemnizarlo por el perjuicio moral causado.

El diputado socialista vincula la decisión de cese con estos hechos y apunta que la ciudadanía “debe saber por que foi cesado e se esa decisión ten que ver coa sentenza que condena ao organismo”, ya que Barea ocupaba el cargo desde 2021 por designación de la Xunta. Con todo, el PSOE pide, de este modo, acabar con la “opacidade” que, a su juicio, se está dando.

Explicaciones

Aunque las razones de las decisiones del cambio en la presidencia del Puerto de Ferrol, anunciada por el Consello de la Xunta, no fueron explicadas, sí se vincularon con otro anuncio adelantado previamente, el de la implantación en Ferrol y As Pontes de la fábrica de coches chinos de SAIC, del grupo MG.

Fue precisamente esta cuestión la que se relacionó con la nueva presidencia, ya que el Puerto afronta ahora una nueva etapa en la que la Xunta opta por dar mayor peso a una Autoridad Portuaria que se convertirá en pieza básica en el desarrollo de un proyecto que supondrá un hito industrial para Galicia.