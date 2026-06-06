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Ferrol

Caminando desde Ferrol y Neda con rumbo a Narón por la atención de los vulnerables

Cáritas organizó la cita, a la que acudieron cerca de 200 personas

Redacción
06/06/2026 21:58
Caminata solidaria Carmela Primo
Al tiempo que un grupo salía del Cantón, el otro lo hacía desde la iglesia de San Nicolás de Neda
Daniel Alexandre
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Cerca de 200 personas participaron este sábado en la quinta edición de la caminata solidaria ‘Memorial Carmela Primo’ que organiza Cáritas Diocesana Mondoñedo-Ferrol y que tuvo dos salidas, en la ciudad naval y Neda, para concluir, siete kilómetros después, en la naronesa plaza de Galicia. 

Con el respaldo de los consistorios de los tres municipios por donde discurrió la ruta, la Xunta de Galicia, los supermercados Gadis y Eroski, la tienda ‘moda-re’ y el Baxi, el evento tiene como objetivo la consecución de fondos para que la entidad social continúe su labor de atención a personas vulnerables en Ferrolterra. 

De este modo, cada participante realizó un donativo de ocho euros y recibió una camiseta a cambio. La salida ferrolana se produjo desde el Cantón de Molíns, mientras que el grupo nedense inició el camino desde la iglesia de San Nicolás, ambas comitivas a las 11.00 horas. 

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