Recibimiento a nuevos residentes del Área Sanitaria de Ferrol

La habitual foto de familia de las nuevas incorporaciones junto a personal facultativo Cedida

Integrantes del Área Sanitaria de Ferrol daban ayer la bienvenida un año más a los nuevos residentes que realizarán su formación especializada en diferentes dependencias médicas y hospitalarias. En total son 48 los profesionales que se embarcan en esta fase, una cifra que vuelve a aumentar con respecto al curso pasado –se había producido un incremento del 21%– en tres personas.

Entre las novedades de esta campaña destaca la incorporación de una residente en la recién estrenada especialidad de Urxencias e Emerxencias, creada a nivel nacional, además de la del segundo residente para el área de Psiquiatría del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

La gerente del Área, Fernanda López Crecente, les trasladó la alegría que supone recibirlos, agradeciéndoles “ter escollido Ferrol para a vosa formación especializada. Esperemos que o voso futuro estea aquí”. También les recordó que todos y cada uno de ellos “chegan no ano do 50 aniversario do Hospital Arquitecto Marcide, onde xa formades parte da súa historia, como moitos que a construíron”.

Asimismo, tomó la palabra el director de Atención Hospitalaria, José Lorenzo Muñoz Iglesias, quien destacó la “proximidade” que caracteriza al complejo médico al que llegan, añadiendo que “o coñecemento adquírese co tempo e a experiencia cos anos, pero a actitude é vosa”.

El jefe de estudios de la unidad de Docencia, Ramón López de los Reyes, hizo alusión a la nueva etapa incidiendo en que “o mellor comeza agora”. Asimismo, la presidenta de la Comisión de Docencia y Atención Familiar, Tamara López, destacó que los equipos con los que comenzarán a trabajar son todos “moi comprometidos coa formación”.

Cerró el capítulo de las intervenciones Marisa Fraga, presidenta de la Subcomisión de Docencia de Enfemería y Atención Familiar, quien insistió en que “a formación especializada implica excelencia, liderado e visión avanzada da saúde e dos coidados”.

Hace solo unos días que se despedía a 23 residentes que culminaban su formación en Ferrol Cedida

Los 48 nuevos profesionales se dividirán a razón de una persona por unidad –son 27 las que están acreditadas para la docencia en la actualidad–, a excepción de la docena de personas que recalarán en Medicina Familiar; ocho en Enfemería; dos en Psicología Clínica; dos en Psiquiatría; dos en Enfermería de Salud Mental y otros tantos en Enfermería Obstétrico-ginecológica.

Desde el Área recordaron que esta formación es la máxima titulación que existe en el ámbito de la formación sanitaria.