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Ferrol

Ramón "Món" Fernández será el candidato del BNG en las elecciones municipales de 2027

La formación nacionalista confirmó esta mañana al ferrolano tras lograr el apoyo unánime de la asamblea local

J. Guzmán
J. Guzmán
05/06/2026 13:36
Un momento de la intervención de Mon Fernández
Ramón "Món" Fernández en el Parlamento de Galicia
BNG
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Ramón "Món" Fernández Alfonzo será el candidato del Bloque Nacionalista Galego (BNG) a la Alcaldía de Ferrol en las próximas elecciones municipales de 2027. Así lo confirmó esta mañana la formación, señalando que el representante logró el apoyo unánime de la asamblea ferrolana y que contó con el aval, también absoluto, del Consello Local.

Así, desde el BNG se recordó que Fernández Alfonzo es licenciado en derecho y que su actividad laboral "estivo ligada a mellorar as condicións de traballo das personas" a través de su implicación en el sindicato CIG. De igual modo, desde 2020 ejerce de diputado en el Parlamento de Galicia, "onde destaca como referencia clara e portavoz da nosa cidade".

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