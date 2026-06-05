Nuevo acto reivindicativo de la Plataforma por un Transporte Digno en la estación de buses

El colectivo señaló que la cita de la próxima semana busca mostrar el estado de abandono del edificio J.G.

La Plataforma por un Transporte Público Digno en Ferrol e Comarca invita a todo el tejido asociativo de Ferrolterra, así como a usuarios del servicio y a la vecindad en general a participar el próximo jueves, día 11, en un acto reivindicativo que tendrá lugar en el interior de la estación de autobuses de la ciudad naval.

Así lo anunció este viernes durante una rueda de prensa, celebrada a las puertas de este mismo emplazamiento, en la que el colectivo denunció “a falta de compromiso” de las administraciones con esta prestación “esencial”. “Cando falamos de transporte público, non o facemos unicamente de autobuses ou de horarios, falamos tamén de economía familiar, de igualdade de oportunidades, de desenvolvemento territorial, de sustentabilidade e de calidade de vida”, defendió Teresa Vázquez, portavoz del colectivo.

En este sentido, la representante –que antes de comenzar su intervención agradeció el apoyo de asociaciones como el Foro Cidadán polo Ferrocarril y de entidades políticas como el BNG y Ferrol en Común– puso como ejemplo del abandono de este servicio la situación de la estación, señalando que, en esos momentos, dos de las tres puertas –una de ellas de emergencias– estaban cerradas, que ninguna de las taquillas estaba en funcionamiento y que los baños ni tan siquiera contaban con papel higiénico. “Seguimos sufrindo a falta de alternativas e investimentos que garantan un transporte público digno e eficaz”, lamentó Vázquez.

De este modo, la portavoz detalló que la acción reivindicativa de la próxima semana –que se celebrará en el interior de la estación precisamente para mostrar su estado– buscará configurarse como “un espazo de reflexión” que contará con charlas e incluso con alguna actuación musical.

Asimismo, la comparecencia ante los medios de la entidad contó con la participación, por un lado, de dos usuarios de la asociación Teima Down –que forma parte de la plataforma–, Toni y Manolo, que compartieron su experiencia personal. El primero, a este respecto, relató las dificultades que tiene cada día para ir a su puesto de trabajo en el polígono Río do Pozo, explicando que debía tomar un autobús y luego un taxi, pues no hay servicio en esta área empresarial. El segundo, por su parte, detalló los problemas que tienen sus compañeros a la hora de acceder a cursos y empleos, e incluso a la hora de disfrutar de su tiempo de ocio, al no contar con un transporte regular.

Por otro lado, también tomaron la palabra Amparo, vecina de Narón que, según detalló, lleva más de un año reclamando un servicio en la carretera de Cedeira, y Xaime Acuña, portavoz de la Federación de ANPAs de Ferrolterra.