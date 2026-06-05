La Xunta inicia una nueva fase de liberación de crías de la ‘píllara das dunas’ en Esmelle

Momento de la puesta en libertad de las crías Cedida

Un año más, como se viene haciendo desde 2022, la playa de Esmelle acogió este viernes el acto de liberación de los primeros ejemplares de ‘píllara das dunas’ –chorlitejos– criados en cautividad como parte del plan de conservación de esta especie aviar vulnerable. Se trata de una iniciativa de la Xunta pionera en Europa que busca preservar esta variedad y “aumentar o seu éxito reprodutor” mediante la incubación artificial de huevos en el Centro de Recuperación da Fauna Silvestre de Oleiros.

Así, las cuatro primeras crías de las doce que se destinarán a los arenales de Ferrol fueron soltadas en un acto que contó con la presencia de la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y la directora territorial de la Consellería de Medio Ambiente, Pilar Arias. “Con esta iniciativa, renóvase o compromiso de Galicia con esta especie mentres avanzamos na conservación das praias e zonas húmidas da comunidade”, aseguró Aneiros, recordando que las ocho unidades restantes serán liberadas de forma progresiva a lo largo del presente mes de junio y el de julio. De igual modo, la representante recordó que este programa autonómico se complementa con labores de seguimiento y con la protección de nidos mediante la parcelación de la zona de cría en el área.