Ferrol presume de fiestas de interés turístico en la 48º edición del Abanca Semana Verde

El stand del Concello de Ferrol en la feria Festur Cedida

La Semana Santa ferrolana, declarada de Interés Turístico Internacional, y la Festa das Pepitas, de similar consideración en el ámbito de Galicia, fueron dos de las propuestas presentadas por el Concello de Ferrol en la cuadragésimo octava edición del Abanca Semana Verde, uno de los “principais escaparates promocionais” de la Comunidad que se celebrará hasta el próximo domingo en el municipio de Silleda.

La cita, recordó el Consistorio, incluye entre su programación la Feira das Festas de Interese Turístico de Galicia, que este año cumple su décimo segundo aniversario, y el salón Turexpo Galicia. En este marco, el gobierno local cuenta con un espacio expositivo propio en el que, además de mostrar las potencialidades del ayuntamiento de cara a los visitantes, también se ha proyectado la campaña presentada este año en Fitur: ‘Toque Ferrol’.

A este respecto, la concejala responsable del área de Turismo, Maica García, puso en valor la importancia de estos eventos, dado que no solo dan la oportunidad de mostrar todo lo que el municipio tiene que ofrecer, sino que también sirven para “establecer contacto con profesionais do sector e seguir reforzando a marca Ferrol como destino turístico”.