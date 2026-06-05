El PSOE acusa al Concello de “ocultar” la paralización de varios proyectos en marcha

La distribución del Bambú Club deberá ser “reformulada” Jorge Meis

El PSOE de Ferrol, a través del concejal Julián Reina, denunció este viernes que el gobierno local está “ocultando” la paralización de las obras de varios proyectos en marcha a día de hoy. Por medio de un comunicado, el edil acusó al alcalde, José Manuel Rey, de emplear las ruedas de prensa posteriores a la celebración de la Xunta de Goberno Local para “desinformar á cidadanía” al no dar cuenta “dos asuntos máis espiñentos e as evidencias de que a xestión dos proxectos e obras públicas se están a realizar de xeito absolutamente chapuceiro”.

A este respecto, Reina Villalón señaló tres actuaciones concretas que se encuentran detenidas al detectarse problemas durante la ejecución de las mismas. Por una parte, detalló que, en el proyecto de rehabilitación interior de varias viviendas del barrio de Recimil, dos de los lotes –el 3 y el 4– tuvieron que suspenderse una vez iniciaron los trabajos al descubrirse graves deficiencias en la estructura de hormigón; mientras que en los restantes –1 y 2–, la presencia de humedades no identificadas obligaron a aprobar una modificación de urgencia de los pliegos –lo que supondría, además, un incremento del 6,2% en el coste de una de las actuaciones–.

Por otra, en el caso de la reparación de la cubierta y la envolvente de la unidad vecinal 1-4 de la calle Neda, en el mismo barrio, el Concello aprobó recientemente una prórroga de 18 días en la ejecución de los trabajos por el retraso de los mismos, aseguró el edil. Asimismo, afirmó que el propio responsable del proyecto advirtió de que la demora podría traer consigo la pérdida de finaciación europea.

Finalmente, Julián Reina señaló, en relación a la conversión del antiguo Bambú Club en centro social, que el descubrimiento de nuevos murales de Collado en varios parámetros que se iban a demoler y de una canalización de gas bajo el acceso al local obligarán al Consistorio a “cambiar toda a distribución espacial e reformular o proxecto sobre a marcha”.