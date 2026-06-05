El Grupo Sacramental de Fieles presentó el proyecto para una nueva imagen, el Cristo del Amor

Pregón de Cuesta en la parroquial de Esteiro Cedida

Aprovechando el pregón del Corpus Christi que pronunció Daniel Cuesta el pasado 3 de junio en la ciudad invitado por el Grupo Sacramental de Fieles de Ferrol, el colectivo presentó el proyecto para dotarse de su titular cristífero, el Santísimo Cristo del Amor en el Triunfo de la Eucaristía.

La imagen tendrá tamaño natural, será articulada y anatomizada, realizada en madera de ayous y cedro, y policromada al óleo. El imaginero cordobés Francisco Selfa, formado en la Escuela de Arte de Sevilla, será quien dé vida a una talla que desean que sea la que presida el año que viene el altar de cultos que levantarán con motivo del día del Santísimo Sacramento.

Ya lo hicieron en 2025 con la efigie de Santa Teresa y también lo realizarán mañana en el entorno de San Julián, al igual que el Grupo de Fieles de Cristo Rey, que lo acompañará de una alfombra en el 116 de la calle Real.

De cara a reunir los fondos para sufragar el Cristo del Amor, desde la entidad han lanzado un micromecenazgo para que, quien lo desee, aporte donativos desde los 20 euros y poder unir así su nombre al de la imagen, puesto que irá escrito en un pergamino que se depositará en su interior. Más información en sus redes sociales o en el correo sacramentaldeferrol@gmail.com.