Doble cuota ferrolana para aupar a la Roja: Agarimo de Catabois y Mas Music

Detalle de parte de la formación de Agarimo recibiendo al equipo Selección

La Selección Española de Fútbol disputó este jueves el último partido antes de poner rumbo al Mundial, empatando en el estadio coruñés de Riazor a unos contra el combinado de Irak. Pero, más allá del ámbito estrictamente deportivo, todo el equipo de la Roja disfrutó de un recibimiento en la ciudad herculina que tuvo sello ferrolano por partida doble.

Primero, en la ‘Fan Zone’ que funcionó durante el miércoles y el jueves en la plaza de María Pita donde, además de otras actividades para atraer y entretener a la afición, contó con una banda sonora puesta en parte por Mas Music, la empresa de pinchadiscos del local Tomás Romero, llegando a estar él mismo a los platos en la segunda jornada.

No obstante, quienes tuvieron un papel todavía más protagonista fueron los integrantes de la banda de gaitas Agarimo de Catabois, que ostentaron el honor de recibir a jugadores y cuerpo técnico a su llegada al hotel. Su director, Marcos García, contó los detalles en el ‘Galicia por Diante’ de la Radio Galega, explicando que fueron doce las personas que acudieron a la recepción con gaitas, bombo y tamboriles, con edades comprendidas entre los 14 y los 70 años.

Aseguró que el presidente de Real Federación Española de Fútbol, el gallego Rafael Lou­zán, fue quien insistió en que hubiese música tradicional para animar a la Selección, por eso también la emblemática Xacarandaina tocó en la comida oficial y la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense interpretó el himno español en el estadio.

En el caso de los ferrolanos, que hicieron un pasillo a los jugadores, interpretaron temas como ‘Quedaches de vir ás nove’ o la ‘Foliada de Paderne’, buscando temas populares que fuesen reconocibles por los aficionados que estaban allí pidiendo autógrafos y fotos a sus ídolos, algo que a varios componentes de Agarimo les habría gustado, pero igualmente se quedan con un recuerdo para siempre.