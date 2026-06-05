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Diario de Ferrol

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Oferta FP 2026/27

Actualizada a FP na comarca con dous títulos de nova oferta este ano en Ferrol e As Pontes

Tamén se mantén a experiencia piloto do ciclo de Mantemento de vehículos do ciclo Básico para adultos

Redacción
05/06/2026 20:33
Demostración nas Xornadas de Orientación 2026 no Auditorio de Ferrol
Demostración nas Xornadas de Orientación 2026 no Auditorio de Ferrol
Jorge Meis
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Aínda que nesta área territorial descende, a oferta de Formación Profesional para o curso 2026/27 aumenta en todas as provincias galegas. Entre as novas titulacións atópanse unha no CIFP Leixa, en Ferrol, que corresponde ao grao Medio de Emerxencias sanitarias, e no IES Moncho Valcarce, nas Pontes, o Superior en Laboratorio de Análise e Control de Calidade. En ambos casos pertencen á modalidade Dual Xeral (antes denominada Ordinaria) e contan con 22 prazas.

A pesar de que a oferta ascende nun 1,46% na provincia da Coruña, na área de Ferrol recóllense un total de 4.114 prazas para este curso, que son 31 menos que o pasado, o que supón un descenso do 0,75%.

Os ciclos de FP Acelerada, unha modalidade exclusiva de Galicia que concentra a formación nun período de catro a seis meses e que proporciona unha certificación profesional que pode convalidarse para obter un futuro título formativo, impártense en Ferrol, Cedeira e Pontedeume.

En canto á FP Básica para Adultos, enfocada á capacitación profesional e á reinserción académica de persoas que abandoaron o sistema educativo no seu momento, mantense a experiencia piloto que se implantou este ano no CIFP Ferrolterra, no que se volverá impartir a especialidade de Mantemento de Vehículos.

Ademais, impártense 22 titulacións diferentes de FP Dual Intensiva, antes denominada soamente co primeiro termo, nos concellos de Ferrol, Fene, Pontedeume e As Pontes.

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