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Ferrol

Abierto el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de ayudas para entes vecinales

Los interesados podrán entregar sus instancias en el Rexistro hasta el próximo 3 de julio

Redacción
05/06/2026 22:19
Imagen de archivo de la zona de Rexistro y Estatística del consistorio ferrolano
El Concello amplió en 5.000 euros la dotación de este ejercicio
Emilio Cortizas
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El gobierno local de Ferrol abrió este viernes el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria del presente 2026 de ayudas destinadas a entidades vecinales. Con este paso, se abre un plazo de 20 días hábiles –es decir, hasta el próximo 3 de julio– para entregar las pertinentes instancias y documentación en el Rexistro del Concello.

Como se recordará, estas subvenciones –cuya dotación se incrementó este año en 5.000 euros, hasta alcanzar los 150.000– están orientadas tanto a sufragar la celebración de actividades de dinamización e interés para la vecindad, como los gastos comunes de estas asociaciones de cara a garantizar su funcionamiento. Por tanto, se establecen dos líneas diferentes: la primera, con un montante de 110.000 euros, está destinada a afrontar el coste de iniciativas tales como talleres o fiestas; mientras que la segunda, con 40.000, será para pagos ordinarios.

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