Abierto el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de ayudas para entes vecinales

El Concello amplió en 5.000 euros la dotación de este ejercicio Emilio Cortizas

El gobierno local de Ferrol abrió este viernes el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria del presente 2026 de ayudas destinadas a entidades vecinales. Con este paso, se abre un plazo de 20 días hábiles –es decir, hasta el próximo 3 de julio– para entregar las pertinentes instancias y documentación en el Rexistro del Concello.

Como se recordará, estas subvenciones –cuya dotación se incrementó este año en 5.000 euros, hasta alcanzar los 150.000– están orientadas tanto a sufragar la celebración de actividades de dinamización e interés para la vecindad, como los gastos comunes de estas asociaciones de cara a garantizar su funcionamiento. Por tanto, se establecen dos líneas diferentes: la primera, con un montante de 110.000 euros, está destinada a afrontar el coste de iniciativas tales como talleres o fiestas; mientras que la segunda, con 40.000, será para pagos ordinarios.