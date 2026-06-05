Abierto el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de ayudas para entes vecinales
Los interesados podrán entregar sus instancias en el Rexistro hasta el próximo 3 de julio
El gobierno local de Ferrol abrió este viernes el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria del presente 2026 de ayudas destinadas a entidades vecinales. Con este paso, se abre un plazo de 20 días hábiles –es decir, hasta el próximo 3 de julio– para entregar las pertinentes instancias y documentación en el Rexistro del Concello.
Como se recordará, estas subvenciones –cuya dotación se incrementó este año en 5.000 euros, hasta alcanzar los 150.000– están orientadas tanto a sufragar la celebración de actividades de dinamización e interés para la vecindad, como los gastos comunes de estas asociaciones de cara a garantizar su funcionamiento. Por tanto, se establecen dos líneas diferentes: la primera, con un montante de 110.000 euros, está destinada a afrontar el coste de iniciativas tales como talleres o fiestas; mientras que la segunda, con 40.000, será para pagos ordinarios.