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Diario de Ferrol

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Actividades

Xincana con premio para animar a inauguración de retratos ilustrados no Ateneo Ferrolán

As máis de 50 obras de Carmen Martín que se luciron polos escaparates da cidade reuniranse nas instalacións da rúa Magdalena

Redacción
04/06/2026 18:21
Carmen Martín pintando en AVV A Magdalena Ferrol de la Ilustración
Carmen Martín pintando un dos seus cadros ilustrados con modelo
Jorge Meis
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A Escola Aberta de Arte colabora co Ateneo Ferrolán para inaugurar nas súas instalacións, este venres 5 ás 19.00 horas, a exposición de máis de 50 retratos de veciños y veciñas caracterizadas de época realizados por Carmen Martín para o VI Festival Ilustrado. 

O acto animarase cun xogo-xincana con premio e a proxección dun documental de José Luis Mino sobre o proceso creativo deste proxecto. Ademais, este encontro dará comezo a unha programación que se prolongará durante todo o mes de xuño no Ateneo.

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