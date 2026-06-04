Actividades
Xincana con premio para animar a inauguración de retratos ilustrados no Ateneo Ferrolán
As máis de 50 obras de Carmen Martín que se luciron polos escaparates da cidade reuniranse nas instalacións da rúa Magdalena
A Escola Aberta de Arte colabora co Ateneo Ferrolán para inaugurar nas súas instalacións, este venres 5 ás 19.00 horas, a exposición de máis de 50 retratos de veciños y veciñas caracterizadas de época realizados por Carmen Martín para o VI Festival Ilustrado.
O acto animarase cun xogo-xincana con premio e a proxección dun documental de José Luis Mino sobre o proceso creativo deste proxecto. Ademais, este encontro dará comezo a unha programación que se prolongará durante todo o mes de xuño no Ateneo.