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Suceso

Una mujer pierde la vida tras precipitarse desde un edificio del barrio de Caranza

El suceso se registró en torno a las 12.20 horas en la calle Alcalde Quintanilla Martínez

J. Guzmán
J. Guzmán
04/06/2026 17:40
La Policía Nacional continúa investigando el incidente
AEIG
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Una vecina del barrio de Caranza perdió la vida este mediodía tras precipitarse desde el edificio en el que residía. Según detallaron fuentes consultadas, el suceso, que la Policía Nacional está investigando pero que se estima que podría tratarse de un suicidio, tuvo lugar en torno a las 12.20 horas en la calle Alcalde Quintanilla Martínez.

Tal y como señaló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, fue un particular quien alertó del suceso, apuntando que una mujer de mediana edad se había caído desde la torre 2 del conjunto de edificios conocido como "Las Rosas". Asimismo, vecinos de la zona precisaron que la fallecida residía en un domicilio de la quinta planta.

Así, hasta el punto se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, y una ambulancia medicalizada de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Pese al rápido despliegue (el lugar del incidente se encuentra a escasos metros del centro hospitalario Ribera Juan Cardona), el personal de emergencias no pudo hacer nada por salvar la vida de la mujer.

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