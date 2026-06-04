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Ferrol

Un vehículo marino no tripulado recala desde Marine Instruments en la Estación Naval de A Graña

Se trata de un regalo de la compañía gallega para la Armada

Redacción
04/06/2026 22:11
La unidad USV Mist llegó a A Graña el pasado 28 de mayo
La unidad USV Mist llegó a A Graña el pasado 28 de mayo
Armada
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La Escuela de Especialidades de la Estación Naval de A Graña (Esengra) ha incorporado recientemente para sus capacidades formativas un vehículo de superficie no tripulado —Unmanned Surface Vehicle (USV), en su denominación inglesa— donado por la empresa gallega Marine Instruments, una compañía especializada en tecnología marítima e innovación naval. 

Explican desde la Armada que la llegada de este sistema implica “un avance” para la Escuela, “consolidándola como centro de referencia en la enseñanza del manejo de embarcaciones y en la adaptación a las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito náutico”. 

De este modo, ahondan en que el USV Mist, que así se llaman estas unidades, permitirá que el alumnado conozca y ejecute sistemas de navegación autónoma, familiarizándose con estas tecnologías y completando sus conocimientos relacionados con plataformas no tripuladas y métodos avanzados de operaciones. 

Retos actuales

Desde la Esengra han querido agradecer la colaboración de Marine Instruments y destacar la importancia de la cooperación entre la Armada y las empresas tecnológicas nacionales, subrayando que recibir este vehículo de superficie no tripulado supone poder reforzar la apuesta de la Escuela por “una enseñanza moderna, práctica y alineada con los retos tecnológicos actuales del entorno marítimo”. 

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