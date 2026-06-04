Un conato de incendio en Ultramar moviliza a los bomberos de Ferrol

Foto de archivo de un operativo de los bomberos ferrolanos AEIG

Los profesionales del cuerpo de bomberos de Ferrol tuvieron que desplazarse esta mañana hasta el barrio de Ultramar a causa de un incendio en la cocina de una vivienda. Según detallaron tanto fuentes municipales como el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente se registró a escasos minutos de las 09.00 horas en el inmueble situado en el número 103 de la calle Nueva de Caranza.

Así, tras recibir el aviso de un particular, desde el 112 se movilizó hasta el lugar del incidente a los bomberos ferrolanos, efectivos de la Policía Local y una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia (no había constancia de afectados por el humo, pero se desplegó una por precaución). El fuego, como trasladaron posteriormente los servicios municipales al 112, tuvo su origen en la campana extractora de la vivienda, pero fue apagado antes de que llegaran los funcionarios.

De este modo, tras realizar las pertinentes comprobaciones de temperatura y gases en el inmueble, los bomberos procedieron a ventilar el mismo para evacuar el humo acumulado. Una vez se garantizó la seguridad de los moradores del domicilio, el operativo se dio por finalizado.