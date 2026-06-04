Reservar el pescado del día por WhatsApp, lo ideal para llevarse el mejor del mercado de Ferrol

Rocío Soto, este miércoles, en su puesto de venta del mercado central Jorge Meis

Con las pescaderías trasladadas temporalmente a la nave del mercado central de A Magdalena, que comparten ahora con carnicerías y fruterías mientras dure la obra en la nave de Ucha, la clientela empieza a habituarse a ir a por el género en esta nueva ubicación, confirma Rocío Soto, al frente de Peixes Niki, aunque ella todavía percibe menos movimiento del que tenían.

Con todo, esta pescadera sigue buscando fórmulas para que a los compradores les sea más sencillo llevarse el mejor producto de su puesto y traslada que su canal de WhatsApp es una de las incorporaciones que más le agradecen a diario.

El funcionamiento es fácil. Basta con mandar un mensaje al teléfono 619 081 355 pidiendo el alta en el servicio y desde Peixes Niki mandarán de martes a sábado, entre las 8.30 y las 9.00 horas, un vídeo mostrando el pescado del día que despachan en sus negocios, tanto en el de A Magdalena como el que tienen en el mercado de Caranza. De este modo, las personas interesadas pueden escribir de vuelta haciendo sus encargos.

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“Es una locura para nosotras a primera hora, porque tenemos que empezar a apartar todo lo que nos van reservando, pero de esa manera la gente tiene garantizado que estará esperándoles cuando vengan”, sostiene Rocío Soto, añadiendo que, si el volumen de clientes presenciales se lo permite, quien haya hecho la encomienda se la podrá llevar incluso limpia a casa sin tener que esperar.

Rape negro de “saldo”

Para estos días, en los que ya empiezan a verse a diario también las sardinas, a pesar de que por ahora “aún no es muy grande” —está entre los siete y los ocho euros, pero todavía es pronto para saber si subirá mucho o poco de cara a San Xoán—, la pescadera recomienda llevarse el rape negro, que está por debajo de su precio habitual, tiene más carne que el blanco y congela fenomenal.