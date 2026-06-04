La Xunta hace entrega de las llaves a los inquilinos de tres domicilios del Plan Rexurbe

La conselleira y el regidor ferrolano con uno de los inquilinos de las nuevas viviendas Jorge Meis

El Plan Rexurbe, la iniciativa de la Xunta nacida con el objetivo de impulsar la creación de vivienda pública al tiempo que se recuperan edificios en ruinas en cascos históricos, continúa avanzando en Ferrol. Hoy mismo, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el alcalde, José Manuel Rey, participaron en el acto de entrega de llaves de tres domicilios restaurados en el marco de este programa autonómico.

Nuevos inquilinos para el barrio de Ferrol Vello en el marco del plan Rexurbe Más información

La cita, en la que los beneficiarios firmaron el contrato de arrendamiento asequible, tuvo lugar a las once de la mañana en el propio inmueble, situado en el número 8 de la calle Carmen Curuxeiras, en Ferrol Vello. Se trata, como recordaron las autoridades, del segundo edificio reformado en esta misma calle –la entrega de llaves del primero, en el número 22 y con dos hogares, tuvo lugar en febrero–, así como el tercer acto de estas características dentro del Plan Rexurbe –el primero, también con dos viviendas, fue en el año 2022, en Argüelles 1–, de modo que, desde su arranque en 2018, esta iniciativa ya cuenta con siete inquilinos en Ferrol.

En el caso concreto del inmueble estrenado este jueves, se trata de un edificio del que, en el momento de su adquisición, tan solo quedaban las vigas estructurales y una parte muy reducida del frontal. La rehabilitación, por tanto, permitió levantar un inmueble de cuatro plantas más bajo –este último dedicado a trasteros–, creándose sendas viviendas en el primero y el segundo, de 66 y 68 metros cuadrados y un ‘duplex’ en los dos pisos restantes de 98.

Entrega de llaves de uno de los domicilios Jorge Meis

“Ferrol está a crecer en habitantes, en emprego e en oportunidades”, afirmó el alcalde, incidiendo en que las que se entregaron ayer “deixan de ser vivendas para ser fogares”. “Nada nos satisfai máis a esta cidade que este investimento importantísimo que a Consellería está a facer, cunha planificación en marcha que supera os 350 novos domicilios”, aseguró, apuntando que, a su juicio, era la mayor apuesta en materia inmobiliaria de carácter público “desta xeración”.

Por su parte, Martínez Allegue señaló que, entre los objetivos de la Xunta, está “ofrecer vivendas de calidade a prezos asequibles”, recordando que el alquiler de estos pisos oscila entre los 99 y los 140 euros al mes y que todos los nuevos inquilinos son menores de 36 años. “Tivemos a sorte de comprobar a rehabilitación e o resultado é espectacular”, celebró la representante autonómica, admitiendo que, en la mayoría de los casos, se trata de obras “complicadas” al encontrarse en centros históricos.

Por último, la conselleira avanzó, en relación al parque residencial de O Bertón, que desde su departamento se acaba de proponer dos nuevas adjudicaciones para la construcción de otros tantos edificios, de 75 y 49 viviendas de carácter público, respectivamente.