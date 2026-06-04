La voz estadounidense de Les Greene suena con The Pickin’ Boppers en Ferrol

Les Greene nació en Baltimor y reside en Los Ángeles Cedida

El cantante de rock y soul Les Greene, que en 2018 participó en American Idol y en 2022 puso voz a Little Richard en la película ‘Elvis’ (dirigida por Baz Luhrmann), vendrá a la ciudad acompañado de su banda The Pickin’ Boppers para ofrecer un concerto este viernes 5, en el Jofre, a las 20.30 horas.

La actuación tendrá una duración aproximada de 90 minutos y las entradas pueden adquirirse desde 8 euros en las taquillas del propio teatro y del Auditorio municipal de Ferrol, así como en este enlace a la web de Ataquilla.