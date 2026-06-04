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Diario de Ferrol

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Concierto

La voz estadounidense de Les Greene suena con The Pickin’ Boppers en Ferrol

Este viernes 5, en el teatro Jofre actuará uno de los talentos de American Idol que además encarnó a Little Richard en la película 'Elvis'

Redacción
04/06/2026 18:10
Les Greene nació en Baltimor y reside en Los Ángeles
Les Greene nació en Baltimor y reside en Los Ángeles
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El cantante de rock y soul Les Greene, que en 2018 participó en American Idol y en 2022 puso voz a Little Richard en la película ‘Elvis’ (dirigida por Baz Luhrmann), vendrá a la ciudad acompañado de su banda The Pickin’ Boppers para ofrecer un concerto este viernes 5, en el Jofre, a las 20.30 horas.

La actuación tendrá una duración aproximada de 90 minutos y las entradas pueden adquirirse desde 8 euros en las taquillas del propio teatro y del Auditorio municipal de Ferrol, así como en este enlace a la web de Ataquilla.

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