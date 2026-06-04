La puesta en valor de los lavaderos, objetivo del gobierno local para el rural

Interior ya recuperado del lavadero de San Xurxo Jorge Meis

El pasado martes, día 2, el gobierno local de Ferrol anunció el inicio de la licitación de las obras de recuperación del lavadero de Esmelle, el sexto que será rehabilitado durante el presente mandato, al que habría que sumar un séptimo, el de Brión, adjudicado a finales del anterior ciclo político –concretamente en mayo de 2023– y estrenado en el actual. Y es que, durante muchos años, estos elementos patrimoniales han sido los grandes olvidados de los Concellos de Ferrolterra tanto en términos de mantenimiento como a la hora de diseñar los proyectos municipales de infraestructuras.

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Afortunadamente, la visión de estos lavaderos en relación a la historia del territorio ha mudado por completo en la última década, impulsándose actuaciones de restauración por toda la comarca. Así, en el caso de Ferrol, el Consistorio abordó estas intervenciones desde una doble perspectiva: por un lado, impulsando un Taller Dual de Empleo específico para estos elementos que permitiría recuperar algunos de ellos al tiempo que se aportan competencias clave a los participantes de cara a facilitar su búsqueda de trabajo; y, por otro, licitando directamente la obras de rehabilitación.

La recuperación del entorno fue clave en San Xurxo Jorge Meis

Esta estrategia, si bien despertó algunas críticas desde los grupos de la oposición –que, en el caso de las acciones formativas, señalaban que eran tan especializadas que resultaban contraproducentes a la hora de mejorar las perspectivas laborales de los alumnos–, parece estar dando sus frutos, con cuatro intervenciones ya completadas, una en ejecución y otra que se adjudicará en cuestión de meses. Asimismo, en términos de conservación, finalmente no se impulsó un servicio específico para su mantenimiento, pero su saneamiento es una de las actuaciones incluidas en el plan de barrios del Concello.

Evitar su desaparición

“La recuperación de estos elementos tradicionales no solo evita su deterioro y posible desaparición, sino que también contribuye a divulgar la historia local, fortalecer el vínculo de la ciudadanía con su entorno y mejorar la imagen y atractivo de los núcleos rurales”, defendió este miércoles el concejal responsable del departamento de Obras e Servizos, José Tomé. En este sentido, el edil incidió en que la rehabilitación de lavaderos es “uno de los compromisos” del gobierno local para el presente mandato, insistiendo en que forman parte “de la identidad colectiva de nuestras parroquias y barrios” y que, por ello, “merecen ser preservados para darlos a conocer a las futuras generaciones y los turistas que nos visitan”.

En Covas se recuperó la estructura de madera Jorge Meis

“En el siglo XIX, la construcción de lavaderos y fuentes constituía una prioridad para muchos ayuntamientos, ya que eran espacios públicos de uso colectivo donde desarrollaban su trabajo lavanderas y aguadoras, desempeñando una función esencial en la economía familiar y en la vida comunitaria”, explicó el representante, que afirma que el objetivo último de estas actuaciones es el devolver estas construcciones al “paisaje cotidiano” de las áreas en las que se asientan, al tiempo que se pone en valor su carácter cultural y patrimonial.

Taller dual de empleo

En cuanto a las intervenciones en sí y comenzando por aquellas realizadas en el marco del mencionado taller dual de empleo, los lavaderos rehabilitados fueron el de Vila da Igrexa, en la parroquia de San Xurxo; el de la Feira do Dous, en Serantes; y dos en Covas, uno de los cuales en el lugar de A Pedreira. La acción formativa, ligada al curso de Fábricas de albanelería y que contó con una subvención de la Xunta de 205.974 euros, tuvo una duración de nueve meses, acometiéndose los arreglos entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.

El lavadero de A Pedreira era el que presentaba mayores deficiencias Jorge Meis

Según recoge la memoria técnica del curso, todos los elementos presentaban en el momento de su rehabilitación un notable estado de deterioro –si bien no era tan avanzado como el de los dos que el Concello licitó por cuenta propia–, que impedía su uso e incluso, en algunos casos, el acceso a los mismos. De igual modo, la extensión de los trabajos no fue igual para todos ellos, siendo el de A Pedreira el que se encontraba en peor estado, mientras que el de Serantes, por motivos que no se han detallado, no se llegó a terminar.

Respecto a las actuaciones en sí, en todos los lavaderos se retiró la estructura original de madera –salvo en esta última parroquia, que era de hormigón– y se sustituyó por una nueva de pino tratada. También se cambió la cubierta, que en todos los casos era de fibrocemento –no se menciona la presencia de amianto– salvo en el de Covas, que era de policarbonato, por otra de tejas de cerámica, aun cuando la intención inicial era emplear pizarra. Asimismo, los pilares y vigas de concreto fueron demolidos y sustituidos por otros del mismo material que la estructura del tejado –dejando, además, un acabado natural, sin pintado, en A Pedreira y San Xurxo, para dar más armonía estética al conjunto–.

La actuación en Serantes no se llegó a acometer como proponía la memoria técnica Jorge Meis

En todos los casos, igualmente, se repararon los parámetros –a los que se les aplicó un revestimiento con mortero de cal– y se colocaron albardillas y asientos de granito moreno. También se “embellecieron” los elementos de mampostería y, en el caso del lugar de la parroquia de Covas, se creó un revestimiento con piezas irregulares de piedra sobre el murete de hormigón. Las intervenciones se completaron con la reparación y limpieza de los vasos interiores, el desbroce y saneamiento del entorno y la reposición de accesos –que en varias ocasiones supuso la recuperación o reemplazo de las losas de hormigón–.

Licitaciones

En relación a las dos actuaciones impulsadas directamente por el Concello, se localizan en San Cristovo, en la parroquia de Brión, y en Esmelle. El primero, como se recordará, fue adjudicado en diciembre de 2025 a la empresa RSC Galicia por un importe de 62.717 euros, estableciéndose un plazo de ejecución de tres meses, mientras que el licitado esta semana está valorado en 54.605 euros y deberá finalizarse en un período idéntico.

La intervención en el lavadero de Esmelle se licitó esta misma semana Jorge Meis

No obstante, si bien las obras del situado en la carretera que conecta San Felipe con Valón debería haber concluido en marzo, parece que las malas condiciones meteorológicas de los meses de enero y febrero obligaron a retrasar el inicio de los trabajos, que por el momento no han comenzado –a día de hoy el perímetro del lavadero se encuentra vallado, pero presenta un aspecto idéntico al que tenía cuando se anunció el proyecto –salvo por el nivel de vegetación, que se redujo–. Asimismo, de las seis construcciones, es la que presenta un nivel de deterioro más elevado, con parte de la cubierta derruida y el revestimiento de los parámetros exteriores parcialmente desprendido. También es, de todos ellos, el que tiene una mayor complejidad técnica al tratarse de una estructura cerrada de piedra en lugar de un armazón para el tejado sobre la pila.

Los trabajos en el lavadero de San Cristovo todavía no han comenzado Daniel Alexandre

La intervención, en todo caso, mantendrá la configuración actual, empleando madera de pino para la estructura del techo, que pasará a ser de teja con dos lucernarios para mejorar la iluminación interior. De igual forma, se emplearán losas de granito para crear un camino hacia la carretera que conectará con ambos extremos del vaso. En cuanto al de Esmelle, la rehabilitación será muy similar a la realizada en A Pedreira, en tanto a que se eliminará la estructura de hormigón y se sustituirá por una de madera de pino con cubierta de tejas de cerámica.