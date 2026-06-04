La plaza de Armas acoge este viernes el arriado solemne de bandera con motivo del Difas

La plaza de Armas ya albergó un arriado solemne en 2024 Jorge Meis

La plaza de Armas, en pleno centro de la ciudad, acogerá en la tarde de este viernes, desde las 20.00 horas, la ceremonia del arriado solemne de bandera que está enmarcada en los actos que se realizan en Ferrol por el Día de las Fuerzas Armadas (Difas). Estará presidida por el Almirante Jefe, el vicealmirante Vicente Rubio Bolívar, y el alcalde, José Manuel Rey Varela.

Será ya desde las 19.40 horas cuando comiencen los actos previos, con la salida de la compañía de honores desde la plaza de la Constitución para subir por Tierra. Estará integrada por la Escuadra de Gastadores, secciones de la Estación Naval de A Graña y el Arsenal, y la Unidad de Música del Tercio Norte de Infantería.

Una vez en el espacio, la insignia será arriada por personal de la Esengra y, al finalizar, se cantará la ‘Oración Marinera’ que se entona en los buques al ocaso, se darán las “buenas noches” y se interpretará a cargo de la banda ‘Retreta Floreada’. El tráfico de Tierra, entre Sol e Iglesia, y el de Rubalcava, en el mismo tramo, permanecerá cortado de 19.00 a 21.00 horas.