El TSXG ratifica la condena a dos vecinos de la ciudad naval acusados de tráfico de cocaína

El Juzgado de Ferrol autorizó la entrada en el domicilio de un acusado Jorge Meis

Los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificó esta semana una sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña por la que se condenaba a dos vecinos de Ferrol a sendas penas de seis y siete años de cárcel, así como al abono de multas por valor de 300.000 y 130.000 euros.

Según recoge el escrito judicial, los hechos se remontan al mes de diciembre de 2024, cuando el primero de los dos acusados, tras realizar un viaje a Madrid desde la ciudad naval para adquirir drogas, fue detenido por efectivos del Grupo de Estupefacientes de la Policía Judicial de la Comisaría de Ferrol-Narón. En el interior del vehículo, señala el documento, fueron localizados dos paquetes con poco más de dos kilos de cocaína y 820 euros en moneda fraccionada. Ese mismo día, durante el registro del domicilio, garaje y trastero de este individuo autorizada por el Juzgado de Ferrol, se incautaron sobre diez kilos de hachís y cantidades menores de otras drogas, como heroína o MDMA. En total, las sustancias sumaban un valor de 278.275 euros.

Asimismo, como resultado de esta investigación, los agentes descubrieron la implicación de otro varón, conocido como “El Bicho”, también vecino de Ferrol, que actuaba de intermediario en la compra de grandes cantidades de estupefacientes. En este caso, el hombre fue aprehendido en febrero de 2025 después de haber supervisado la compra de un kilo de cocaína entre un sujeto que la Policía no ha podido identificar y un tercero, vecino de Albacete, que consta como tercer acusado en la causa, siendo ambos, el ferrolano y el extremeño, detenidos poco después.

Así, de los tres aprehendidos en este operativo, únicamente los dos residentes en Ferrol apelaron la sentencia de la Audiencia Provincial.

En el caso del individuo que actuaba como mediador en la venta de estupefacientes, el principal argumento de la defensa fue que las pruebas practicadas vulneraban en un principio su presunción de inocencia al estar relacionadas con otra investigación, mientras que en el del comprador se solicitaba una rebaja de la pena al haber colaborado con la Policía. La sala provincial, no obstante, rechazó ambos argumentos, aunque permite un nuevo recurso.