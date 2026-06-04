El patrullero ‘Arnomendi’ inicia una nueva campaña de vigilancia pesquera en la costa

El 'Arnomendi', en imagen de archivo del pasado mes de mayo, cuando se ejercitaba con el helicóptero de Gardacostas Armada

De nuevo se ha hecho a la mar el patrullero de altura ‘Arnomendi’, con base en Ferrol, esta vez para llevar a cabo una de sus habituales operaciones de vigilancia e inspección de pesca, en esta ocasión bajo la denominación ‘Campaña Costera del Bonito’, incluida en el Plan General del año 2026.

De este modo, el buque partía el pasado 1 de junio y permanecerá 24 días de misión en aguas del Cantábrico y el Atlántico, incluido el litoral gallego, teniendo previsto su regreso a la ciudad a finales de este mes, avanzan desde la Armada.

Subrayan además que su cometido pasará por la verificación de la presencia de barcos nacionales y de otros estados miembros autorizados para la pesca en estos caladeros, pero también inspeccionará las capturas, revisará las artes, supervisará las zonas y períodos de veda y la propia flota, para lo que contará con la participación de dos inspectores de la Secretaría General de Pesca.

El ‘Arnomendi’, tercero de la clase ‘Chilreu’ y construido en los astilleros Freire de Vigo en el 2000, forma parte de la Fuerza de Acción Marítima de Ferrol, estando al mando el capitán de corbeta Francisco Gil Gómez, que manda a 32 personas.