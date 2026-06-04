El obispo de Mondoñedo-Ferrol recibe una copia del cuponazo de la ONCE dedicado al viaje a España del papa León XIV

García Cadiñanos recibe la réplica del cupón de manos de las representantes de la ONCE Cedida

El obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, recibió en la mañana de este jueves una réplica del cupón de la ONCE que se ha editado con motivo del viaje del papa León XIV a España.

La directora de la ONCE en Ferrol, Ana Belén Regueiro Fernández, fue la encargada de la entrega de la réplica, en la que se puede ver el lema elegido para este viaje: ‘Alzad la mirada'. El obispo y la directora de la ONCE estuvieron acompañados por Nekane Ameijeiras Rodríguez, gestora comercial.

García Cadiñanos aprovechó el acto y la visita a la agencia de la ONCE de Ferrol para realizar un recorrido por las instalaciones y conocer, así, de primera mano la labor de la organización.

La directora de la ONCE destacó que "es un cupón que se suma al viaje del papa y anima también a alzar la mirada a la inclusión, a romper barreras, a construir sociedades mejores, a ponerse en el lugar de los demás y a la solidaridad”.

El cupón incluye el logotipo de la Conferencia Episcopal Española y el del Viaje Apostólico, obra de la diseñadora gráfica María del Mar Chapa, que está construido como un círculo abierto en acción, con figuras humanas no estáticas y enlazadas, proyectándose hacia arriba.

De esta edición conmemorativa se han sacado a la luz 13,5 millones de cupones, que serán los del sorteo del 'cuponazo' del próximo 12 de junio, al precio habitual de tres euros, con un premio de seis millones a las cinco cifras y serie, y 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.