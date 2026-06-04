El camping de As Cabazas abrió su temporada esperando repetir éxito en Ferrol

El recinto campista abrió sus puertas el pasado 27 de mayo Jorge Meis

Aunque el calendario todavía no lo confirme, el verano ya llegó a Covas con la apertura del camping de As Cabazas, el único recinto de estas características que funciona en el municipio ferrolano, cuyas instalaciones pertenecen a la Comunidad de Montes Veciñais en Man Común de Covas e Esmelle y es la empresa Peniche Gallego la que tiene su concesión.

Precisamente, en julio del pasado año reinauguraban las instalaciones —que datan de la década de los ochenta— después de haber invertido 700.000 euros en la renovación de toda la red eléctrica, la reordenación de las parcelas, el arreglo de aseos y vestuarios, y la configuración de una novedosa zona de ‘glamping’ que triunfó entre la clientela la temporada anterior.

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“Tanto en tiendas como en parcelas, hemos tenido mucha gente el pasado 2025”, confirma Mamen Lago, trabajadora del camping de As Cabazas y anterior responsable. Quienes acuden a estas instalaciones lo hacen, mayoritariamente, al suponer un lugar privilegiado para hospedarse cuando se van a realizar deportes como el surf, pero también existe público familiar y personas que desean conocer la zona más a fondo.

Parcela o ‘glamping’

De momento, las reservas desde la apertura están yendo a buen ritmo. Las instalaciones pueden acoger hasta 600 campistas en sus 112 parcelas y las 60 plazas de ‘glamping’. Para quien desee montar su propia tienda o desplegar su furgoneta o autocaravana hay dos tipos de divisiones: la estándar, de hasta 70 m2, y la grande, que es superior. Todas tienen vistas al mar, incluyen conexión eléctrica y pueden acoger hasta seis personas.

Si se prefiere acudir a una de las estancias ya preparadas, las hay con capacidad para dos, cuatro o seis personas, y están totalmente equipadas. Así, disponen de colchones y ropa de cama, pero también de perchero, toallas, minibar, iluminación interior, merendero en el exterior y conexión a la red eléctrica. En este caso, las tarifas van desde los 25 euros diarios. En ambas opciones, con la pernocta se da derecho al uso de los aseos, las duchas y la lavandería, entre el resto de servicios.