Aprende a crear marca personal con un buen LinkedIn en inglés, en el Aula UNED de Ferrol

Anterior conferencia del ciclo 'Viernes en la UNED', sobre la romanización en Ferrol, a cargo de la doctora en Arqueología y profesora María J. Loira Daniel Alexandre

‘Redacta tu perfil de LinkedIn en inglés: marca personal y posicionamiento profesional’ es el título de la conferencia que tendrá lugar este mismo viernes 5 en el Aula UNED Ferrol, localizada en la calle María 52-54, con la posibilidad de realizar el seguimiento en línea, ya sea en directo o en diferido. La actividad es totalmente gratuita aunque es necesario inscribirse antes a través de la página web del centro de Extensión Universitaria.

La profesora de inglés e investigadora Paloma Blasco Fernández, doctoranda en Lingüística Aplicada especializada en Humanidades Digitales y directora de asesoría educativa y refuerzo escolar, será la encargada de impartir esta sesión, que se enmarca dentro del ciclo ‘Viernes en la UNED’, que ya ha desarrollado otras citas en la ciudad como la que el mes pasado puso sobre la mesa el proceso de romanización de la ría de Ferrol.

La romanización de la ría de Ferrol será el tema de la conferencia abierta en la UNED Más información

En esta ocasión, con una duración prevista de una hora y media, se proporcionará una solución a la creciente necesidad de un perfil profesional de LinkedIn en inglés, entre otros motivos con el objetivo de ampliar la visibilidad de uno mismo en el mercado internacional.

La iniciativa se fundamenta en la evidencia de una gran cantidad de cuentas con problemas que, precisamente, afectan a su impacto, como son las traducciones literales del español, la elección de léxico poco preciso o la falta de claridad en la propuesta de valor.

Contenidos

A través de esta conferencia, las personas asistentes aprenderán a mejorar la redacción en inglés de los principales apartados de la plataforma: titular, experiencia, formación y habilidades.

Esta sesión está coordinada por Alejandra María Rodríguez Fernández, doctora en Informática encargada de las actividades de Extensión Universitaria del Centro UNED A Coruña, del que depende la sede local.