Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Conferencia

Aprende a crear marca personal con un buen LinkedIn en inglés, en el Aula UNED de Ferrol

La conferencia, que será impartida por la profesora e investigadora Paloma Blasco, es totalmente gratuita aunque necesita inscripción tanto para seguirla en línea como en vivo

Redacción
04/06/2026 18:32
UNED curso de romanización en Ferrol
Anterior conferencia del ciclo 'Viernes en la UNED', sobre la romanización en Ferrol, a cargo de la doctora en Arqueología y profesora María J. Loira
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

‘Redacta tu perfil de LinkedIn en inglés: marca personal y posicionamiento profesional’ es el título de la conferencia que tendrá lugar este mismo viernes 5 en el Aula UNED Ferrol, localizada en la calle María 52-54, con la posibilidad de realizar el seguimiento en línea, ya sea en directo o en diferido. La actividad es totalmente gratuita aunque es necesario inscribirse antes a través de la página web del centro de Extensión Universitaria.

La profesora de inglés e investigadora Paloma Blasco Fernández, doctoranda en Lingüística Aplicada especializada en Humanidades Digitales y directora de asesoría educativa y refuerzo escolar, será la encargada de impartir esta sesión, que se enmarca dentro del ciclo ‘Viernes en la UNED’, que ya ha desarrollado otras citas en la ciudad como la que el mes pasado puso sobre la mesa el proceso de romanización de la ría de Ferrol.

Panorámica de la ría de Ferrol

La romanización de la ría de Ferrol será el tema de la conferencia abierta en la UNED

Más información

En esta ocasión, con una duración prevista de una hora y media, se proporcionará una solución a la creciente necesidad de un perfil profesional de LinkedIn en inglés, entre otros motivos con el objetivo de ampliar la visibilidad de uno mismo en el mercado internacional.

La iniciativa se fundamenta en la evidencia de una gran cantidad de cuentas con problemas que, precisamente, afectan a su impacto, como son las traducciones literales del español, la elección de léxico poco preciso o la falta de claridad en la propuesta de valor.

Contenidos

A través de esta conferencia, las personas asistentes aprenderán a mejorar la redacción en inglés de los principales apartados de la plataforma: titular, experiencia, formación y habilidades.

Esta sesión está coordinada por Alejandra María Rodríguez Fernández, doctora en Informática encargada de las actividades de Extensión Universitaria del Centro UNED A Coruña, del que depende la sede local.

Imagen de recurso

Matrículas disponibles en la UNED Senior, que se imparte en Monfero

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620